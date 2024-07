No quiero faltarle el respeto a su investidura de Gobernador, (a Su persona la verdad que poco me importa), porque, primero usted como porteño, que es, nos mintió, o talvez prometió cosas por desconocimiento, falta de empatía con el pueblo entrerriano. Hoy que está al frente de la gobernación no puede desconocer el estado de muchas cosas importantes que suceden en la provincia.

Los impuestos los ha aumentado más del 200% , produciendo un daño económico muy grande a muchas familias, (a los ricos y evasores ni los toco, esos siempre son beneficiados por el gobierno de turno).

Aumento los impuestos en una forma exagerada, pero no los sueldos de sus empleados (los del Estado), y como si fuese poco les aumentara el porcentaje de aporte a la Caja de Jubilaciones; como si los trabajdores fuesen los culpables de que se encuentre vaciada. Aumentos en las cuotas acordadas del IAPV.

Los caminos de la producción están destruidos, (sabemos todos que no es sólo responsabilidad, de Su gestión, perooooo). Las rutas asfaltadas llevan años de deterioro real, no es de ahora, peroooo.

Es por estos pocos puntos, que le marco (para no ser tan tedioso, porque la lista de reclamos reales es muy larga y las patitas de sus promesas muy cortitas) he decidido: NO PAGAR MAS MIS IMPUESTOS AL DIA, QUIERO DEJAR DE SER UN BUEN TORPE CONTRIBUYENTE.

Hasta tanto usted y sus funcionarios no bajen los impuestos, los CORRUPTOS FUNCIONARIOS DE GESTIONES ANTERIORES ESTEN DENUNCIADOS PENALMENTE, por no haber cumplido con sus deberes de funcionarios públicos.

También muchos somos los que queremos ver desfilar por tribunales a los empresarios corruptos, cómplices, que debían realizar las obras y no las hicieron en tiempo y forma. Hoy las rutas entrerrianas están intransitables, Usted seguramente no las conoce por no ser entrerriano, ahora recorre en avión o helicóptero. Sería bueno que transite en un vehículo de su propiedad y después nos comenta como le fue.

Ahhh y ojalá no tenga ningún ser querido por usted, que viajar en emergencia por estas rutas y llegar a un hospital público para recibir una pésima atención, por falta de insumos y etc.

Si usted supiera la cantidad de vehículos que rompen cubiertas, amortiguadores, carrocerías, accidentes no denunciados, etc, etc. , sus funcionarios habrían realizado tareas al respecto; ahhhh y de paso le solicito, exija, que no se cobre más el peaje en la Ruta Nacional 14, por el estado calamitoso en que se encuentra.

Por último, señor Frigerio, usted como conductor de una provincia importante le exijo (no le pido) póngase la Banda de Gobernador, que fuera ungido por el voto de la gente y plántese ante el Centralismo Porteño. Dicen que Argentina es Federal, pero en realidad es Unitaria; demuéstrele a los entrerrianos que merecen ser gobernados por Usted.

Tiene la Banda y el Bastón de Mando, haga valer su poder y el pueblo todo lo apoyará incondicional.

Sin más saludo a Ud atentamente.

Sergio A Esquivel