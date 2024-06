CONCORDIA TIENE QUE SER EJEMPLO A NIVEL NACIONAL DE CONSENSO Y GOBERNABILIDAD

Entendemos que estamos a tiempo de comenzar a salir adelante, de no llegar a tocar fondo del todo y que esto termine mal, y para que esto suceda todos los sectores tienen que aportar, pero principalmente quienes tienen a cargo las mayores responsabilidades.

Esto tampoco significa dejar de lado el mandato que nos dió el voto peronista, y los vecinos que comulgan nuestras ideas y trayectoria, sino todo lo contrario ser responsables y ver de incluir nuestra visión, en una acción más amplia que nos involucre a todos. En este sentido, acompañamos un acuerdo político, social, gremial, que incluya a todos, a los partidos, pero también a las ong´s, a las entidades intermedias, y que no quede sólo en palabras, sino se materialice en hechos.

En este momento el sector político tenga responsabilidad de gestión o no, no puede dedicarse solamente a estar mirando los colores partidarios, sino todo lo contrario, tiene que estar a la altura, dar una muestra de madurez necesaria, para que entre todos traccionemos a construir un futuro mejor.

Concordia siempre ha sido trascendental en muchos aspectos, este es uno de ellos, y tiene que ser ejemplo a nivel nacional del consenso y gobernabilidad para que nuestra ciudad, provincia y país pueda dar vuelta de hoja, y dejar atrás el conflicto por el conflicto mismo, que muchas veces es fogoneado meramente por intereses mezquinos que encolumnan a masas detrás de los mismos bajo mensajes que parecen tener buenas intenciones pero en el fondo muchas veces traen más división y perjuicio para el pueblo argentino. Si nadie cede un milímetro en nada, o se mantienen posiciones absolutas que quizás en otras épocas eran necesarios, pero hoy no, nos mantendremos en ese status quo que entendemos es un impedimento para avanzar como sociedad.

Por eso consideramos que es clave dejar establecidos mediante consenso y acuerdos puntos en común que quienes gobiernan, y gobernaran en un futuro, y quienes se encuentren en posiciones de poder de distintos sectores de nuestra comunidad, tengan que cumplir, sin importar colores políticos e intereses propios. Entendemos a esta convocatoria a trabajar unidos por el bien común como un puntapié en este sentido. Y que no se malinterprete, no es ningún cheque en blanco, porque si los posibles compromisos que se logren acordar no se cumplen, ningún sentido tendrá lo que estaremos construyendo hoy.

Concordia lleva en su nombre el significado de unión, de consenso, de acuerdo, de amistad, cordialidad, camaradería, y hoy tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia, de trascender como la ciudad donde sus dirigentes, sus vecinos y sus instituciones se pusieron de acuerdo para salir adelante. Hagámoslo.