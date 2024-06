En dialogo con ByN, Ciro Mastrandrea, Jefe de departamento Forestal de la EEA Concordia, Investigador en industrialización y tecnología de la madera Capacitador en construcción en madera para el sistema de entramado ligero, Centro de Desarrollo Foresto Industrial de Entre Ríos (CeDeFi), comentaba sobre el curso “hace muchos años que venimos realizando cursos, estamos tratando de mantener siempre alguna actividad, esta vez con muy buena convocatoria, tanto en este curso como en la charla de productividad de las industrias que hicimos la semana que paso, en los cursos estamos teniendo una cantidad promedio de unas 20 personas”

También se refirió a la cantidad de personas anotadas en este último curso “si también puede ser por la distancia, ahora estamos frente a la planta de EGGER en el local de CDEFI, para venir hay que tener movilidad y también una critica a la gente que se inscribe sabiendo que no viene le quita cupo a otra gente que `por ahí queda en espera, inscriptos tuvimos 30, inscribimos demás justamente sabiendo que hay alguno que siempre falta pero vinieron 20 personas de las 25 que estaban anotadas en prioridad. Por eso siempre pedimos que por favor sean responsables porque el que se anota sabiendo que no va a venir le está quitando la posibilidad a otra persona que si quiere capacitarse”

Comentaba Mastrandrea sobre el apoyo e este caso de dos importantes impresas como EGGER y BOURLOT. “seguramente que estos cursos no los podríamos dar sin el aporte de ellos, el Centro de Desarrollo Foresto industrial no tiene ningún aporte vive de hacer proyectos de hacer estos cursos, algunos cursos los hacemos pagos para tener recursos, pero siempre el problema para nosotros la capacidad de darlos a los profesores los tenemos, pero siempre es difícil conseguir los materiales para hacer los cursos prácticos, sin las empresas como EGGER y BOURLOT en este caso, nos den su apoyo es muy difícil concretarlos porque hay que comprar los materiales y algunas veces no tenemos los recursos para hacer esto”

Al referirse a este curso y a otros, expreso Ciro “todos estos cursos que vamos a dar durante este año son todos gratuitos, no hay una entrada de recursos genuinos por los cursos como decía sin el aporte de los privados sería muy difícil dictar estos cursos; por suerte en la región siempre hay gente que nos apoya y en este caso también aserradores de la zona que para los cursos de construcción en madera siempre nos dan sus aportes de algo de madera como para poder llevarlos a cabo”

Al finalizar Mastrandrea informa que “estos cursos se van a repetir, seguramente haremos alguno de construcción en madera, después de las vacaciones así que estar atentos a la Municipalidad que nos están publicando los cursos como al Facebook del CEDEFI (cedeficoncordia) y atentos a participar en estos cursos que seguiremos haciéndolos durante todo el año”