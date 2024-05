El próximo jueves, desde las 21 horas, el equipo de Martín Demichelis recibirá a Deportivo Táchira en el Estadio Monumental por la sexta jornada del Grupo H y todo indica que si logra una victoria por amplio margen podría ubicarse en lo más alto de los primeros.

¿Cómo formaría River contra Deportivo Táchira?

Demichelis realizaría cambios respecto al equipo que viene de caer ante Argentinos Juniors en La Paternal. El once del Millonario para recibir a Deportivo Táchira sería: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

¿Por qué no jugaría González Pirez?

El Cabezón viene de algunas actuaciones negativas, sobre todo ante Temperley por la Copa Argentina y contra Argentinos Juniors por la Liga Profesional, pero además está con un dolor en el isquiotibial izquierdo y el entrenador no lo arriesgaría. Sebastián Boselli, que viene pidiendo pista hace tiempo, sería quien reemplace a Leandro González Pirez y conformaría la zaga con Paulo Díaz.

¿Cómo está Nacho Fernández?

Nacho Fernández sufrió un duro golpe en la espalda el pasado martes en el duelo por la Copa Argentina ante Temperley. Inclusive por culpa del mismo no pudo salir a jugar el segundo tiempo y los estudios determinaron que se trata de una avulsión en una vértebra. Esta lesión no tiene un tiempo concreto de recuperación ya que depende del dolor que sienta el afectado. El pasado domingo realizó trabajos de kinesiología y el lunes se entrenó de manera diferenciada. El Cerebro no estará ante Deportivo Táchira.

¿Qué necesita River para terminar como mejor primero?

River, Palmeiras y Talleres tienen 13 puntos y son los que más chances de ser los mejores primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores tienen. Cabe recordar que, encabezar esa lista, otorga la posibilidad de definir todas las series en condición de local. El Verdao (+9) recibirá a San Lorenzo, el Millonario (+7) jugará en Núñez contra Deportivo Táchira y Talleres (+6) visitarán a San Pablo.