TRES DE TRES Y NO SE BAJAN LOS TRES DE ARRIBA.

Fueron 5 encuentros que se disputaron la tarde del domingo en el Complejo Grupo Futsal (Eva Perón 2968), donde los 3 que llegaban cómo dueños de la punta lograron victorias, para seguir bien arriba y con puntuación perfecta. Los resultados obtenidos, han dejado a un solo escolta tras la victoria en el cierre de la jornada, es el caso de Zorraquín Futsal de ganó 7 a 4 y se acomoda a tan sólo 2 puntos del tridente de arriba.

GOLEADA PARA SEGUIR ARRIBA.

El actual campeón sigue a pie firme y sella una nueva goleada. Suma 28 goles a favor con tan sólo 1 en contra. Arnol Futsal, volvió a recalcar por es el último dueño de la corona, tras vencer en el inicio del domingo a Estadio Futsal por 9 a 1. De esta manera y por diferencia de goles sigue siendo el líder, pero con punta compartida.

PARA NO PERDER PISADA.

El equipo de Juana Azurduy, también está bien arriba y con puntuación perfecta. En el segundo encuentro del domingo, venció a Rural Futsal 6-1 y no le pierde pisada al último campeón.

TRES DE TRES Y PUNTOS PERFECTOS.

Otro de los que comparte el tridente líder del Torneo Apertura, es SRG Futsal que en este caso venció por 6 a 2 al conjunto de Temperley.

LA MASÍA Y SU PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO

Tenía un empate y una derrota, y la victoria llegó en la 3a fecha del año, tras vencer a Instituto Federal por 4 a 2 y de esa manera sumar 3 puntos.

ES EL ÚNICO ESCOLTA.

Zorraquín hizo lo propio con Temperley Celeste por 7 a 4, Y aprovechó la derrota de Temperley e Instituto para quedar cómo el único escolta de los 3 punteros.

PRÓXIMA FECHA - 4a APERTURA

Zorraquín Futsal vs Temperley

Rural Futsal vs La Masía

Temperley Celeste vs Estadio Futsal

Instituto Federal vs Arnol Futsal

SRG Futsal vs Juana Azurduy