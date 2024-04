Entre esas razones era que les caía simpático a muchos vecinos y turistas que llegaban a nuestra ciudad. Muchos dejaron alli sus candados como prenda de unidad,de amor, de respeto a la mujer, etc.

Quienes hemos cruzado Puente Alvear y visitado otras ciudades nos hemos tomado fotos en lugares similares como recuerdo y ni sin siquiera saber o preguntar quién ni cuando se instaló en dicho lugar, pero el odio, la envidia, la inoperancia, junto a la falta de ideas superadoras sucede esto. Son estos mismos supuestos representantes del pueblo que se ocupan de cosas mínimas y tontas en vez de recorrer los barrios y analizar con los vecinos las falencias que existen.

De que se arreglen las calles destruidas por las lluvias y falta de mantenimiento, desde hace más de cuatro meses no pasa ni una miserable máquina, o se tapen los baches, etc. Etc.

Y aquí vale EL ODIO POLITICO/PERSONAL NO DEJA VER LO BUENO Y SIMPATICO QUE HABIA EN UN SIMPLE ARBOL.

Vale recordarle a varios que con ODIO no se construye una sociedad mejor para todos, ese no es el cambio que prometian y que la gente voto.

Dijo Juan Carlos Cresto:

"Los Concordienses le dieron la responsabilidad de gobernar la ciudad, y no es el cargo el que honra al hombre, sino el hombre el que debe honrar al cargo.

Es un bochorno que tengan tiempo de ocuparse en estas cuestiones menores, y no sean capaces de poner un poco de orden en la Ciudad. Tienen que tener la conducta de ocuparse de los problemas graves.

Señores gobernantes la gente no llega a fin de mes, no puede pagar la luz, se están dando de baja la obra social, los comercios están cerrando, hay despidos masivos.

En base a las múltiples emergencias que dictaron no se puede andar desperdiciando tiempo y dinero en hacer estas pavadas, cuya única motivación es un odio y resentimiento.

No puedo creer que ocupen a personal municipal para hacer una burla mediante videos, están haciendo un atropello a los ciudadanos, deshonran el cargo que ocupan."

FUENTE: ByN