Quienes son los 4 empresarios económicos que asesoran al presidente Javier Milei

Através de un reportaje hecho por el periodista Alejandro Fantino, el Presidente Javier Milei contó quiénes son los 4 empresarios que forman parte de su Consejo de Asesores. "Mirar quienes no están"

Para hablar sobre ellos en detalle sobre quiénes son estos empresarios que lo acompañan, Canal E se comunicó con el economista Pablo Tigani quien expresó que, “más que mirar quienes están a la vista, habría qué pensar en quiénes no están”. Según el entrevistado, el Grupo Techint, es uno de ellos, así como Eduardo Eurnekian quien, “es el promotor y sponsor más importante de Milei”. Y agregó: “Se lo dejó de mencionar porque es muy obvio, pero era un asesor de su grupo, en donde trabajaba como analista”. "Buscador de crueles" En ese sentido, Tigani expresó que Milei “es aquella persona que encontró Eurnekian entre los más crueles” porque “es un gran buscador de crueles”. Y agregó: “Si uno mira quiénes se sientan en las conferencias que organiza, va a encontrar a los denominados “ecologuistas” que son los macroeconomistas, neo cuantitativismo que se dedican a hacer lobby con las empresas”. Para el invitado, otro de los empresarios asesor de Milei es Eduardo Constantini. “Si entramos a profundizar, a Milei no le pregunta nadie de dónde viene laplata, porque lo que necesita es dinero”, explicó. Y siguió: “Así que deberíamos investigar con qué se financian los economistas de ese grupo, porque son una especie de economistas paraíso fiscales”. Un canal a disposición y una especie de secta Y en último lugar, Tigani mencionó a Claudio Bellocopit, que además de la empresa que es de su propiedad, tenía “el canal que había comprado, lo tenía a Milei como protagonista 24/7”. Y continuó: “Con respecto al canal de televisión está muy mal asesorado porque la suba de precios que produce una caída es inversamente proporcional a la caída de la rentabilidad”. En ese contexto, explicó que, “cae la venta, pero la pendiente de caída de la venta es inferior a la de la rentabilidad” con lo cual “va a empezar a perder mucho dinero con ese monstruo que tiene trabajando a 6000 personas”. Para finalizar, dijo: “Este es un tema que tiene connotaciones inclusive religiosas de una secta. Me informé a través de gente que practica la religión y me dijeron ‘nosotros no tenemos nada que ver porque es como una secta’ que tienen ciertas manifestaciones fundamentalistas”.