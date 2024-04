Ivana Pérez: “a Azcue le interesa mucho el deporte, para sacar los chicos de la calle, de la droga”

Comentaba Pérez “estar en este lugar es un gran desafío. Nos encontramos con este desafío que me encanta de verdad, mi primer desafío es el humano poder trabajar con el personal, todo lo más cómodo posible, yo vengo de la parte privada y el poder armar equipos de trabajos con personas que realmente les interese apostar por Concordia, porque no se trata de la política sino de lo que le importa a la ciudad”

Con respecto al personal que la acompaña en su desempeño al frente de la Subsecretaria comento “el grupo humano es impresionante, me encontré con una grata sorpresa de que la gente trabaja sábados, domingos, feriados no se fijan en los horarios, es una cosa que yo nunca había visto. Vengo de una actividad privada y la verdad que esto es increíble, la buena predisposición de los “profes” de educación física, el personal administrativo es increíble, en eso no me falta gente, pero si falta y tendremos en algún momento que incorporar, cuando se pueda, más "profe" porque es interés de esta gestión llegar a todos los puntos de la ciudad”

Sobre las distintas actividades con los diferentes barrios programadas para la temporada que se avecina explicó Ivana Pérez a ByN que “la ciudad fue dividida en once distritos, entonces para poder llegar a todos los lugares, que cada distrito tenga su espacio, porque abarca varios barrios, que cada uno tenga su autonomía en las actividades deportivas, cultura, salud, educación no formal. Nos hemos reunido con diferentes comisiones vecinales, encargados de distritos, con clubes, con iglesias, por ahora es todo gestión, para que todos tiremos para el mismo lado, a la vez lograr los recursos económicos y poder aunar acciones, la idea es unirnos para que Concordia funcione, no queda otra.

Con respecto a su relación con las diferentes áreas y demás funcionarios expreso la funcionaria que “estamos trabajando desde un año antes de asumir Azcue como intendente, desde los equipos técnicos de deportes. Con el intendente tengo una llegada muy cercana, estoy en contacto permanente, porque a él le interesa mucho el deporte, para sacar los chicos de la calle, de la droga, es el trabajo social lo más importante para nuestra gestión; Azcue apuesta mucho a todo esto, obviamente que estamos aprendiendo y también nos estamos equivocando, pero, aprendemos y ponemos todas las ganas de trabajar en positivo”

FUENTE: ByN