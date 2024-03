El argentino Fidel Tourn tiene sólo 17 años y ya dio el gran paso de su carrera.

Proviene del club La Armonía, elenco de la Liga Sur de Bahía Blanca, y hace poco estuvo a un paso de sellar su llegada a un grande de Argentina.

“Surgió todo rápido, en dos o tres días. La última semana de enero había vuelto a San Lorenzo, porque había ido en noviembre y me había ido bien, pero me querían ver otra vez en enero. Volví a quedar, tenía todo para arrancar allá, pero no me daban pensión. Averiguamos sobre una que el club recomendaba, pero cuando pasaron el presupuesto era un gasto muy grande para mi familia”, contó en diálogo con el programa de Youtube Sin Var.

“También estaba esto de Colo Colo. No habíamos dicho que sí por San Lorenzo, pero cuando eso no resultó, lo pensé y le dije a mi viejo que quería hacer la experiencia de ir a probarme por 10 días a Chile. Viajé el 10 de febrero. Recuerdo que un jueves estaba entrenando en La Armonía y me llamó mi mamá. Me dijo que tenía que hacer las maletas para viajar a Santiago”.

Así, el delantero convenció a los entrenadores albos y se instaló en Chile. “Por este año me dan pensión, así que no tendría ningún gasto. Yo había estado en la pensión de River y esa fue la mejor que vi en Argentina, pero la de Colo Colo es otra cosa. Tienes todo, hasta sala para el sicólogo deportivo, comida de primer nivel, nutricionista ahí mismo mirándote mientras comes. Hay mucha comodidad”, contó.

Finalmente, ahondó en cómo fueron sus días en Chile y las diferencias entre el fútbol argentino y el chileno. “Yo tenía temor de cómo me recibirían. Los primeros días llegué con el mate y me miraban mal, me saludaban así nomás, pero los últimos días los de mi categoría empezaron a tomar mate conmigo y me empezaron a meter en el club. Ya me siguen en Instagram”.

“Ariel Paolorossi (jefe de las divisiones menos de Colo Colo) me dijo que el fútbol era muy distinto al argentino, porque no es tan físico y no hay mucho roce. El primer día hicimos fútbol y ahí me di cuenta que la intensidad era menor a la que yo jugaba. Lo que sí, el fútbol en Chile es muy técnico, esa es la diferencia”, sentenció.