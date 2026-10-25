COMUNICADO DE PRENSA DEL CIRCULO ENTRERRIANO DE TRABAJADORES DE PRENSA

El CIRCULO ENTRERRIANO DE TRABAJADORES DE PRENSA rechaza rotundamente los agravios emitidos por la máxima autoridad de nuestro país, nos referimos al Pte Javier Milei, quien recientemente expresara “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Es muy grave la forma en que se refiere al periodismo en general, y no sólo agravios a periodistas argentinos sino que descalifica de la misma manera a los colegas de otras latitudes.



Esta forma de proceder, del Pte. Milei que nos ofende con agravios, sobrepasan el límite de la convivencia democrática, en un país que ya hemos sufrido persecuciones y desapariciones, las que no deseamos ni permitimos se repitan.



Nos llama la atención que estos insultos, agravios a profesionales reconocidos del periodismo, no sean tenidos en cuenta por muchos políticos que se muestran como democráticos y defensores de la libertad de prensa.



¿O será que los dirigentes/empresarios y etc. son como Milei, que hablan bien de los periodistas cuando les convienen a sus mezquinos intereses?



No nos consta, que muchos que usan a los medios, cuando están en campaña, hoy no salgan a defender la libertad de prensa y a repudiar los agravios de Javier Milei públicamente, siendo esto muy grave considerando su investidura.



Muchos que usan a los periodistas, cuando les dan entrevistas y los dejan expresar sus ideas, y cuando no les son de su lineamiento los llaman "ensobrados", "mercenarios" y/o como Milei que quiere hogueras para los que muestran su mal accionar como gobernante o dan a conocer hechos de corrupción de allegados muy cercanos e íntimos.

El Circulo Entrerriano de Trabajadores de Prensa expresa su plena solidaridad con todos los trabajadores de prensa que fueron o son blanco de insultos, descalificaciones y hostigamiento desde la máxima investidura.

Esta forma de expresarse, del más alto mandatario de nuestro país, no sólo nos preocupa él sino también su entorno, que lo apaña en todo su accionar dentro y fuera de nuestra Patria haciéndonos sentir vergüenza ajena.

Y nos preguntamos Señor Javier Milei a que se refiere cuando dice VIVA LA LIBERTAD?

Circulo Entrerriano de Trabajadores de Prensa