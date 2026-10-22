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Milei concreto el desmantelamiento del plan remediar

El gobierno de Javier Milei concretó el desmantelamiento del Plan Remediar mediante la Resolución 1447/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial a mediados de octubre de 2026. 
22/10/2026pregonandopregonando

El gobierno de Javier Milei concretó el desmantelamiento del Plan Remediar mediante la Resolución 1447/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial a mediados de octubre de 2026. 

Reducción drástica: El listado de 128 medicamentos esenciales fue derogado y reemplazado por apenas 6 principios activos. 

medicamentos
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Nuevo enfoque: La nueva nómina se centra exclusivamente en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, incluyendo ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. 

Impacto: Medicamentos esenciales para diabetes, tiroides, antibióticos, alergias y salud sexual quedaron fuera de la cobertura nacional, transfiriendo el costo a las provincias. 

Recorte presupuestario: El presupuesto del programa cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026, y la entrega de tratamientos disminuyó drásticamente.

La medida ha sido repudiada por organizaciones sindicales, intendentes y legisladores opositores, quienes argumentan que el ajuste afecta el acceso a la salud de millones de personas y colapsa los sistemas sanitarios locales.

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