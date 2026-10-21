Nueva convocatoria pública del Registro de Adoptantes
21/10/2026
El RUAER busca cinco familias de nuestra provincia para dar respuesta a los casos de cinco niños y niñas en situación de adoptabilidad.
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