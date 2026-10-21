Nueva convocatoria pública del Registro de Adoptantes

Ministerio Publico defensa



El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) busca cinco (5) familias de nuestra provincia para dar respuesta a los casos de cinco (5) niños y niñas en situación de adoptabilidad, de entre 2 y 6 de edad. Esta búsqueda está orientada a personas que tengan deseos de constituirse como padres o madres por adopción y que estén dispuestos a dedicarse a la crianza de niños/as que deben continuar asistiendo a distintas terapias (fonoaudiológica, psicopedagogía, psicológica, terapia ocupacional, hemoterapia, entre otras) y/o cuentan hoy con Certificado Único de Discapacidad.



A. tiene 5 años. Hace tres años que se encuentra en una Residencia Socioeducativa. Disfruta mucho de charlar con adultos y de jugar con los demás niños. Es una niña curiosa, perseverante, que avanza en su autonomía. Actualmente necesita asistencia de adultos para realizar algunas actividades en sus rutinas diarias. Asiste a jardín de 5.



D. tiene 3 años y se encuentra en RSE desde los primeros meses de vida. Es un niño autónomo, explorador y entusiasta, que asiste al jardín de 3. Disfruta de la atención exclusiva de los adultos. Requiere tratamiento médico con frecuencia mensual aproximadamente.



E. tiene 2 años y se encuentra en Residencia Socioeducativa desde sus primeros meses de vida. Es una una niña que comienza a adquirir cierta autonomía. Disfruta de participar en actividades. Es curiosa y requiere tratamiento médico con frecuencia mensual aproximadamente.



S. tiene 3 años y se encuentra en Residencia Socioeducativa desde hace más de dos años. Concurre al jardín maternal. Necesita asistencia y acompañamiento de los adultos para las actividades cotidianas. No se comunica ni gestual ni verbalmente . Usa pañales. Comienza a adquirir la marcha. Es una niña perseverante y con entusiasmo de superación de los desafíos que su situación de salud le implican.



M. tiene 6 años, hace cuatro que vive en una Residencia Socioeducativa. Asiste a una escuela de educación integral y necesita ayuda de adultos para realizar algunas actividades cotidianas. Es un niño explorador, disfruta de los juguetes con luces y sonidos. No se comunica ni gestual ni verbalmente. Busca y disfruta de la cercanía corporal, estableciendo comunicación a partir de ello, mediante gestos. Usa pañales.



Inscripción:

Pueden inscribirse personas adultas residentes en Entre Ríos, completando el formulario disponible en https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/. No es condición estar previamente inscriptos/as en el Registro de Adoptantes. Está convocatoria pública permanecerá abierta hasta el viernes 30 de octubre inclusive.



Consultas:

La sede del Registro de Adoptantes está ubicada en Santa Fe 278, Paraná. Teléfonos: 0343 – 4209575/576. Horarios de atención: de lunes a viernes de 7 a 13. WhatsApp: 3435329475. Email: [email protected]