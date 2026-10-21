Autovía del Mercosur avanza con el reasfaltado integral de la Ruta Nacional A015 en Concordia

Autovía del Mercosur continúa desarrollando importantes trabajos de recuperación y reasfaltado integral de la Ruta Nacional A015, en Concordia, con un significativo despliegue de personal, maquinaria y equipos viales, logrando avances en una obra estratégica para la ciudad y la región.

Las tareas forman parte de una intervención integral destinada a recuperar las condiciones de circulación de una ruta que presentaba un marcado deterioro en distintos sectores de su calzada.

Los trabajos se ejecutan de manera progresiva, interviniendo una mano por vez para permitir la continuidad del tránsito mientras se desarrollan las tareas. Esta modalidad requiere restringir temporalmente la circulación a un solo carril, lo que genera demoras, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa considerablemente el caudal vehicular de quienes se dirigen hacia el lago de Salto Grande, uno de los principales destinos turísticos y recreativos de Concordia.

La empresa mantiene un importante ritmo de trabajo, con el objetivo de completar la obra de cara a la próxima temporada de verano, entendiendo la importancia estratégica de esta vía para el desarrollo turístico de Concordia y la circulación internacional a través del Puente de Salto Grande, que conecta Argentina con Uruguay.

Pedido de paciencia y precaución a los usuarios

Desde Autovía del Mercosur se solicita a los vecinos de Concordia y a todos los usuarios de la Ruta Nacional A015 tranquilidad, paciencia y comprensión ante las demoras que puedan producirse durante la ejecución de los trabajos, particularmente durante los períodos de mayor circulación vehicular.

Asimismo, se recomienda circular con especial precaución por la zona de obra, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros y del personal de seguridad vial, quienes trabajan para garantizar una circulación ordenada y segura.

La recuperación integral de la Ruta Nacional A015 representa una mejora fundamental para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico de Concordia.

Desde Autovía del Mercosur se agradece la comprensión de los usuarios, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios de esta obra serán permanentes.

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