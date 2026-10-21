ÚLTIMAS DOS JORNADAS DEL REGISTRO CIVIL MÓVIL EN CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en conjunto con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de Entre Ríos, está llevando adelante un abordaje territorial con la presencia del Registro Civil Móvil, con el objetivo de acercar a los vecinos la posibilidad de realizar diferentes trámites de documentación.

Los interesados pueden realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellos nuevos ejemplares, actualizaciones de 5 a 8 años y de 14 años, cambios de domicilio y nuevos ejemplares por errores en el documento.

Para ello deben presentar el DNI que posean o una exposición policial; esta última no exigible para mayores de edad. En el caso de los menores de 14 años, deberán concurrir acompañados por uno de sus progenitores o representante legal, con la documentación que acredite tal condición. Asimismo, los menores de 14 años nacidos en otra provincia deberán presentar el acta de nacimiento.

CAMBIO DE LUGAR

Debido a los pronósticos que anticipan probabilidades de lluvias para este jueves, la atención del Registro Civil Móvil no se suspende pero sí cambia de lugar:

Jueves 22 de octubre: Escuela N.° 34 “Esteban Echeverría”, Avenida Castro 430, barrio Nébel.

Viernes 23 de octubre: Casa del Bicentenario, en el Polideportivo Víctor Oppel, Moulins N.º 1779, barrio Sarmiento.

El operativo se desarrolla de 8:00 a 15:00 horas y es por orden de llegada.

Las personas que no cuentan con los recursos económicos para abonar el trámite no quedan excluidas de realizarlo, ya que se contempla la gratuidad por motivos de vulnerabilidad social.