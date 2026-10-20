La CGT Regional Concordia como siempre presente junto a los trabajadores y recordando a sus mártires

Allí estuvieron presente los dirigentes gremiales, los trabajadores y algunos políticos.

Entre los oradores se pudo apreciar las palabras abriendo este homenaje el integrante del Concejo Departamental del PJ de Concordia, Agustín Cáceres, quien realizó un análisis de la situación política y económica de nuestro país.

Luego le siguió el Pte de la Unidad Básica de la Seccional La Bianca, Martin Quirós quien expreso “creemos que este día es muy importante para nosotros, es el DIA DE LA LEALTAD, nos recuerda los hechos, compromisos para con nuestros conciudadanos por la falta de trabajo, los malos momentos que está viviendo nuestra sociedad, hoy debemos estar más unidos que nunca `porque este gobierno está destruyendo familias, las fuentes de trabajo. Tenemos los índices más altos de suicidios que es un tema que debemos analizar porque es en mucho debido a las consecuencias de este mal gobierno que persigue a los trabajadores”

También uso el lugar para dirigirse a los presente, Juan Domingo Gallo, “es el Día de la Lealtad, donde reivindicamos la Doctrina Justicialista, la Doctrina que muchas veces ha sido dejada de lado, no ha sido plasmada, enseñada desde nuestros gobiernos, hoy nos toca enfrentar un gobierno nefasto que ha quitado muchísimos derechos, entiendo que el trasvasamiento generacional se está dando en estos momentos, hoy la Lealtad es fundamental, tenemos el deber hoy más que nunca tenemos que unirnos, con todos los compañeros, es la unidad de acción que pregonaba Perón. Necesitamos revitalizar la Doctrina Justicialista. También Gallo reivindico la labor del gremialismo nacional, en todo su accionar”

Andrés Bessel, dirigente gremial de AMET, “venimos hoy a reivindicar aquella gesta del 17 de octubre, en que el pueblo salió a pedir la libertad de su líder; reivindicamos a la educación pública, a nuestros maestros, porque este gobierno no sólo destruye las industrias, las panaderías, los almacenes, las fuentes de trabajo, los derechos adquiridos, también destruye la educación libre y gratuita”

Cerrando el acto se dirigió Silvia Delaloye, integrante del Triunviro de la CGT Reg. Concordia, “este momento en que la CGT convoca, para que comencemos a pensar en que nos falta para que los trabajadores tengan un poquito de paz. Estamos perdiendo como dirigentes la convocatoria, de los trabajadores, en estos momentos no tenemos la convocatoria de aquellos momentos del ‘45, en aquellos momentos había un Líder, J D Perón, que los defendía, y hoy no tenemos un líder como El, pero, tenemos su doctrina, su ejemplo de defensa de los trabajadores sin distinciones. Tenemos que hacernos también el mea culpa de ¿que nos sucedió y que nos sucede como dirigentes?, ¿que tenemos que hacer como trabajadores, como prueba para que no sigan destruyendo los derechos de los trabajadores’, como los están haciendo ahora, la sociedad cambia, hoy estamos perdiendo los derechos y las conquistas sociales, desde la Regional de CGT Concordia seguiremos luchando en la misma forma de siempre, pacifica sin agresiones, pero con firmeza”

Fuente: ByN Fotos: ByN