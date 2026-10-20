CÁMARAS EMPRESARIAS, CRITICAN ABSOLUCIÓN DE GREMIALISTAS POR BLOQUEOS.

Según lo publicado por diversos medios de comunicación, respecto del reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás -Buenos Aires-, en el cual se consideró que “…no se acreditaron los hechos denunciados en una causa por presuntas amenazas, extorsión y bloqueos...”, algunas Cámaras Empresarias criticaron la absolución de varios gremialistas.

patron de estancia

En tal sentido, lo publicado destaca, que “… Los jueces tampoco dieron por probado que los acusados hubieran impedido el funcionamiento de la distribuidora en febrero de 2021...”, lo que dio pie para que la UIA, la Cámara de Comercio y Camarco, cuestionaran el fallo que absolvió al dirigente de Camioneros, y a otros seis acusados, por el conflicto con “Rey Distribución”, de San Pedro -Buenos Aires-.

Al respecto, las entidades empresarias “…advirtieron sobre las consecuencias para la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y la inversión…”, las que muy hábilmente procuran tergiversar un fallo judicial que está claramente ajustado a Derecho.

Cabe agregar, que es una audacia desmedida -de algunos empresarios- tratar de instalar la idea de “mercado laboral libre” -o libertad del zorro dentro del gallinero-, donde los derechos son de los patrones, y las obligaciones son para los trabajadores, omitiendo deliberadamente que estos ayudan a formar el capital y las ganancias de las empresas.

En síntesis , la mayoría del Pueblo argentino no responde a formas ultras, ni de izquierda ni de derecha -aunque hayan existido episodios cercanos-, pero si tiene claro que el Derecho Laboral es protectivo, actúa en defensa del más débil -el trabajador y su familia- aunque ello incomode al capitalismo prebendario.

Recordemos que dentro del amplio y heterogéneo espectro del empresariado argentino -algunos sospechados de corruptos y usureros-, no se escuchan expresiones condenando la “competencia desleal” de aquellos que evaden -o eluden- pagar las cargas sociales o los tributos fiscales, porque el respeto por la ley -para algunos- es cosa de giles y ser marginales es algo meritorio. -