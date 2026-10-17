Difícil situación del comercio y los empleados en la ciudad de Concordia

En dialogo con el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Concordia, Juan José Simonetti, le comentaba a Infobyn/pregonando que: “la situación es difícil cada mes que pasa. Los negocios bajan las ventas mes a mes, el interanual también, el de hoy será un fin de semana diferente por ser este domingo 17/10, el Día de la Madre, ojalá hayan sido buenas las ventas, lamentablemente venimos en bajas de ventas por el tipo de políticas del gobierno Nacional, esto no se revierte, y cada vez tenemos más y más trabajadores despedidos”

Ante el cierre de una importante concesionaria de autos de la localidad dejando 36 empleados en la calle y que aún no se les ha abonado lo que les corresponde, por haber sido despedidos, comento Simonetti “esa es una empresa que pertenece, más allá, a un gremio hermano; era una empresa que tenía muchos años en Concordia, que tenía trabajadores de mucha antigüedad.

Continuo Simonetti “Las empresas medianas y grandes están manteniéndose, no saben lo que va a pasar, muchas están en una situación de crisis y otras que no están tan complicadas, y la verdad de seguir esta situación económica van a cerrar muchas empresas más. Van a seguir otras achicando el personal.”

Con respecto a la actitud del municipio de no cobrar el estacionamiento medido en la zona céntrica los días miércoles por la tarde, el dirigente de comercio comento “eso es un paliativo, no creo que esto mejore, porque acá tenemos el problema que cada vez a la gente le alcanza menos el salario, los costos de vida suben, sube la Luz, el gas, los impuestos, los alimentos, todo sube menos el salario. –agrego´- Con respecto al salario, ya perdimos cerca del 50 % del salario, obviamente eso recae en que las ventas no sean óptimas para el comercio, porque no hay plata en el bolsillo de la gente”

Simonetti ante la consulta de i/p sobre los impedimentos que está teniendo una empresa de comestibles que desea establecerse en el radio céntrico, expresó sus dudas “lamentablemente venimos viendo el tema con preocupación, la empresa iba a inaugurar el 9 de octubre el local, tiene todo listo, la mercadería que es perecedera, etc., nosotros salimos un poco a decirle a las autoridades, de la Municipalidad, que allí habían funcionado empresas similares, (entre ellas DIARCO), que habiliten este nuevo emprendimiento. Yo creo que acá hay comerciantes que están frenando la apertura, y les decimos a las autoridades que hay treinta familias que no saben que va a pasar, que esto no se puede demorar mucho, porque, la empresa realizo una importante inversión y está en juego también el empleo de muchas personas, los trabajadores están dados de alta por la empresa, está pagando sueldos”

En cuanto a los impedimentos reales porque la que no se habilita a funcionar este emprendimiento Simonetti expreso “la Ley 9339 sobre los grandes establecimientos de grandes superficies, en este caso no es así, porque reúne las condiciones para ser habilitado, no es aplicable aquí, aquí hubo antes otros supermercados y pudieron abrir sus puertas y continuar con sus actividades comerciales, creo que aquí hay ciertos comerciantes que se pueden sentir afectados por esta nueva apertura, y no quieren competencia. Hay ciertos comerciantes que realizan cuestionamientos para que no prospere la apertura, pero al abrirse este nuevo comercio traerá beneficios a la población por su modalidad de ventas y la utilización de muchas personas como empleados.”

Por ultimo expreso el dirigente mercantil “esperemos que muy pronto se abra esta nueva actividad en beneficio de toda la comunidad y sobre todo de los trabajadores que están atentos a todo lo que acontece y puedan sus familias estar con un poco de tranquilidad ante este tema que les afecta”

Fuente: Infobyn/Pregonando Foto ByN