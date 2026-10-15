FUE UN FIN DE SEMANA LARGO A PLENO EN SANTA ELENA

Se puede afirmar que con un movimiento turístico que colmó la ciudad y consolidó el destino en la costa del Paraná donde se encuentra el turista con diversas alternativas para disfrutar y regresar a esta localidad entrerriana.



Se afirma, según datos relevados, que la ocupación en alojamientos, cabañas, bungalows y casas de alquiler alcanzó el 98%, con picos del 100% durante las noches del sábado y domingo.

Segun relevo I/P que los diversos visitantes fueron en su mayoría oriundos de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, además de ciudades vecinas que circuaron por menos tiempo y que disfrutaron de las barrancas, playas, pesca deportiva y de la agenda de actividades propuesta desde la parte municipal (Turismo) a las que se sumaron sin dudas la parte privada en especial la gastronomica.

Daniel Rossi intendente de Santa Elena

El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, destacaba a infobyn/pregonado: "Estamos mas que felices; es un trabajo de todo el año de posicionar a Santa Elena, hacer muchas obras con nuevos espacios de calidad. Ver la ciudad llena, con comercios trabajando y las familias disfrutando, es el objetivo que nos propusimos. El turismo es trabajo" reafirmo el Intendente.





Se registró un importante movimiento en gastronomía y comercios, que tuvieron su lugar las actividades culturales, entre otras, con un impacto económico muy positivo para la ciudad; esta ciudad entrerriana (SE) está en la ruta turística de muchas personas e instituciones afines.