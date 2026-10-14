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- 1% Caería el PBI argentino en el tercer trimestre, según el último REM.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central en los últimos días de septiembre, la mediana de las estimaciones presentadas refleja un PBI cayendo ...
Argentina14/10/2026 ROSGAN

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central en los últimos días de septiembre, la mediana de las estimaciones presentadas refleja un PBI cayendo 1% durante el tercer trimestre del año en relación al trimestre anterior, lo que signataría la segunda contracción  trimestral consecutiva para este indicador de actividad económica. 

banco central NA
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En tanto, para todo el año el mercado espera una expansión del 1,5% del PBI, lo que implica un ajuste de 0,6 puntos porcentuales respecto de lo reflejado en el REM previo

Vale aclarar, no obstante, que para el último trimestre del año se espera que la economía rebote 1,8%, sosteniendo un crecimiento -aunque más moderado, para los primeros tres meses de 2027 donde el promedio de los pronóstico muestran un PBI creciendo al 0,7%

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