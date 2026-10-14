Arévalo defendió las PASO, pidió unidad en el PJ y remarcó la necesidad de dar continuidad a la gestión en Feliciano

​Respecto a la discusión sobre el calendario electoral y la posible eliminación de las PASO, Arévalo fue tajante: "Quitar las primarias argumentando razones económicas es una contradicción si se opta por desdoblar los comicios, lo cual duplica los costos. Si el objetivo real fuera el ahorro, se debería votar junto con las elecciones nacionales. Las PASO garantizan la participación democrática de todas las fuerzas".



​En cuanto al armado provincial del Partido Justicialista hacia el 2027, el jefe comunal valoró las reuniones de trabajo que se desarrollan semanalmente en la provincia. "Hay nombres importantes circulando, como Casaretto, Lauritto, Bahillo y Bastian. La prioridad debe ser construir un proyecto de gobierno colectivo. La sociedad nos pide respeto por la trayectoria, pero también aires de renovación y gente capacitada", expresó.

​Consultado sobre el panorama local, Arévalo subrayó el buen estado del peronismo en Feliciano y el diálogo fluido con la conducción provincial encabezada por Nené Moreno.

Además, ratificó el apoyo a Marisa Leites para la continuidad del proyecto político municipal: "Quien conduzca los destinos de Feliciano en el próximo período debe superar lo realizado, corregir errores y sostener lo que se hizo bien. Para lograr obras concretas, siempre es vital estar alineados con la provincia y la nación".

Proyecto Provincial para 2027

Arévalo destacó las reuniones semanales que el peronismo realiza en diversos puntos de la provincia para armar una propuesta de gobierno para el 2027. Respecto a los nombres en danza (como Marcelo Casaretto, José "Pato" Lauritto, Juan José Bahillo y Gustavo Bastian), abogó por buscar el consenso y la unidad.

Planteó además la necesidad de integrar a la gente con trayectoria sin "echar a nadie por la ventana", pero atendiendo al reclamo ciudadano de renovación, dirigencia preparada y caras nuevas.



​Crítica a La Libertad Avanza

En la entrevista cruzó a los referentes locales del espacio liberal por el debate sobre la obra pública: "Es insostenible hablar de obra pública cuando el Gobierno Nacional ha frenado y cerrado todas las obras del país"

​Finalmente, convocó a la militancia a conmemorar el Día de la Lealtad el próximo 17 de octubre con una colocación de ofrenda floral en la Plaza Independencia.