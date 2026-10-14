200 BECAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIAS

El Profesorado Concordia posibilita a decenas de jóvenes, año a año, acceder mediante becas al cursado de alguna carrera que se dicta en la casa de estudios. Cada diciembre, en los actos de colación de las escuelas secundarias asociadas (públicas y privadas), se entrega el PREMIO MONSEÑOR RÖSCH A LA EXCELENCIA ACADÉMICA en distintas materias. Los alumnos que durante el secundario se destacaron en ellas pueden acceder con una bonificación del 100% del primer año a cursar en el IPC. Este diciembre se entregarán más de 200 becas a jóvenes de la ciudad.

La institución ofrece el Profesorado para la Educación Secundaria en Biología, Filosofía, Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Matemática y Psicología; y la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Las carreras docentes llevan cuatro años de cursada y la tecnicatura, tres años. Son todas presenciales y -en el caso de la tecnicatura en comunicación social- con un componente virtual.

El IPC tiene convenios con la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y con la Universidad Católica Argentina (UCA), que anualmente se renuevan y abren nuevas posibilidades de formación, como ciclos de complementación, diplomaturas, cursos y seminarios.

Afirma el rector del Instituto de Profesorado, lic. Andrés Moulins: “Premiar a estudiantes destacados con estas becas es una forma de honrar el esfuerzo, la dedicación, los hábitos y la autosuperación”. Y continuar estudiando luego del secundario en una institución privada es, cada vez más, una opción muy accesible en el IPC.

En calle Espejo 162, esquina H. Yrigoyen, a una cuadra y media de la terminal de ómnibus de la ciudad, el Instituto de Profesorado Concordia, fundado por el primer Obispo de Concordia, abierto a estudiantes de todas las edades y credos, lleva más de seis décadas formando docentes y comunicadores sociales comprometidos con su entorno, con la verdad y el conocimiento.

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