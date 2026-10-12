PREGONANDO PREGONANDO

HOY HABLAN DE HACER LOS SIN HECHOS, LOS QUE TENIENDO LA POSIBILIDAD DE HACER DEDICAN SU TIEMPO A BALBUCEAR

Lo sorprendente de los funcionarios que hoy nos gobiernan es que durante 40 años se pasaron cuestionando lo que hacía el Peronismo, ahora, con la gestión en su poder se dedican a criticar lo que no hizo el Peronismo. 
Concordia12/10/2026 Jorge Mendieta

En la actualidad son ellos quienes tienen las herramientas para resolver o disminuir al menos los problemas de los concordienses, es su momento de demostrar lo que prometieron durante tantos años, de hacer realidad el cambio que tanto pregonan, sin embargo, desde el Intendente hacia abajo no hay un funcionario que pueda mostrar las virtudes de su gestión.

jorge mendieta
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Dentro de ese cambio de formas, figuras y paradigmas de la actualidad, la sociedad también reclama, una forma de construcción política que discuta ideas y proyectos, un sistema alejado a las formas actuales de ver qué candidato ensucia más al adversario para obtener ventajas.
No debe haber algo más alejado de la realidad que un grupo político que llegó al poder con el compromiso de cambio y a casi tres años de gestión, deba recurrir a los viejos remedios de la crítica para esconder la falta de trabajo y creatividad propia. 
Es inverosímil que aquellos que no tienen antecedentes de haber realizado algo en su trayectoria política, sean hoy quienes salen a cuestionar lo que supuestamente no se hizo en gestiones anteriores. 
El Peronismo en el año 1983 recibió una Ciudad con 93.000 habitantes, a partir de ahí trabajó y desarrollo una urbanización para 180.000 personas, con nuevos accesos, nuevas escuelas, espacios públicos de esparcimiento, edificios estatales, espacios turísticos, productivos y laborales, siendo un lugar de constante desarrollo urbanístico. Los cuarenta años de Peronismo no pasan inadvertidos en ningún aspecto de la Ciudad, acompañar la duplicación demográfica en ese periodo de tiempo es un innegable testigo del crecimiento.
Hoy hablan de hacer los sin hechos, los que en su hoja de vida no cuentan con antecedentes de realizaciones, los que teniendo la oportunidad de hacer dedican su tiempo a balbucear sin nada para mostrar.
Hoy hablan los que encontraron algo hecho y día a día se dedican a destruirlo.
¿Qué sería de Concordia, si los sin hechos tuviesen que construir una Ciudad para duplicar la cantidad de sus habitantes?

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