PREGONANDO PREGONANDO

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a
Concordia13/05/2026pregonandopregonando

Gómez Rosa Cristina, propietario del inmueble ubicado en calle Perú y Nogueira - Manzana N°434 - Parcela Nº4 - Partida Municipal Nº66676 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés. Por más información o consulta, se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus, en el horario de 7 a 13 horas.

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