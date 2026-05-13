CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

El 11 de mayo ppdo., la página MI ARGENTINA, recordó el 89º aniversario de la firma del Decreto, con el que el Estado Nacional, declaró como reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales: ‘Los Glaciares’, ‘Perito Moreno’, ‘Los Alerces’, ‘Lago Puelo’ y ‘Lanín’; estableció la protección a perpetuidad de estas cinco áreas andino-patagónicas; y se consolidaron -desde ese momento- como espacios asignados para su conservación y manejo, en los territorios de las actuales provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.