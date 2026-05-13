PREGONANDO PREGONANDO

Concordia dice si a la educación libre y gratuita, porque SI HAY PLATA

La tarde que se presentaba muy agradable en muchos aspectos, pero el clima llamado humor no estaba para “bollos”, pero Concordia sabe reclamar y marcar el rumbo sobre lo que quiere, en forma pacífica y con firmeza.
Concordia13/05/2026 ByN / Pregonando

marcha x la educaion Cdia (49)

 La marcha, de este histórico 12 de mayo de 2026, mostro en forma muy contundente, con la impresionante multitud, que abarco más de cuatro cuadras y que se sumó a los que la esperaban en la Plaza 25, que está muy unida, mucho más allá de las diversas posiciones de algunos dirigentes de Partidos Políticos

marcha x la educaion Cdia (2)
marcha x la educaion Cdia (2)

Este 12 de mayo será otro hito más en la lucha por los derechos adquiridos y los por venir.

La ciudad de Concordia demuestra una vez más que se convive en sociedad, mucho más allá de las diferencias políticas/sociales o económicas de ciertos dirigentes.

Este 12 de Mayo la sociedad toda, estudiantes, docentes, no docentes, jóvenes, niños, profesionales, empresarios, desocupados, dirigentes de todas las corrientes políticas partidarias dijeron BASTA al atropello y normas que nos quieren imponer desde algunos sectores del poder.

La educación, el derecho a aprender, a enseñar y la dignidad no se negocian en Entre Ríos y mucho menos en Concordia.

marcha x la educaion Cdia (24)
marcha x la educaion Cdia (24)

Bien sabemos que a los dictadores les encanta tener a los pueblos oprimidos, dormidos, con miedo pero hay pueblos que a pesar de las diferencias circunstanciales y transitorias que puede haber en la COMUNIDAD DE CONCORDIA, esta  sabe defender sus intereses frente a los que quieren minimizar a este pueblo, que es pacífico pero no cobarde.

Gracias comunidad de Concordia, hoy demostró, con esta marcha, en defensa de todo lo que implica la educación que está unida por el bien común.

Fuente ByN   Fotos: ByN

 

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