La comunidad educativa de la Escuela Artigas se movilizó frente a Departamental de Escuelas

La protesta reunió a docentes, padres y alumnos de la institución educativa, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones edilicias en las que se encuentra funcionando la escuela. Uno de los principales reclamos apunta al grave problema eléctrico que afecta al establecimiento, especialmente luego de las intensas precipitaciones registradas la semana pasada en Concordia.

Según explicaron desde la comunidad educativa, el tablero eléctrico se mojó debido a filtraciones y caída de agua sobre las instalaciones, lo que generó temor por posibles descargas eléctricas en distintos sectores del edificio. Los integrantes de institución fueron recibidos por el nuevo Directora Departamental Alejandro Ramírez.

Reclamo en Departamental

Un cronista de El Concordiense dialogó en el lugar con Dora Calderada y Andrés Pérez, docentes de la institución, quienes detallaron el complejo panorama que atraviesa la escuela. “Es una escuela que cumple 51 años y tiene múltiples problemas edilicios. Hay inconvenientes en los baños, los alumnos tienen que buscar agua con un baldecito porque no funcionan correctamente. También hay filtraciones en los techos, problemas en el SUM y el piso de la biblioteca se está levantando; no sabemos si es por raíces u otro motivo”, explicó Calderada.

En ese sentido, remarcó que la principal preocupación hoy es la situación eléctrica. “Con las lluvias cayó agua por la parte eléctrica. Lo más preocupante fue la caída de agua sobre las instalaciones eléctricas de un sector donde hay cuatro aulas. No sabemos si las paredes quedan electrificadas y existe un peligro serio para alumnos, docentes y ordenanzas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que desde hace tiempo vienen realizando reclamos formales sin obtener soluciones concretas. “Hemos elevado notas y la única respuesta que tuvimos fue que iban a cambiar el disyuntor por uno más grande. Entendemos que eso no soluciona el problema de fondo, por eso los padres decidieron convocarse para hablar directamente con el Director Departamental de Escuelas”, afirmó.

Clases con asistencia reducida

Por su parte, el docente Andrés Pérez explicó que la escuela continúa abierta y con actividad docente, aunque muchos padres optaron por no enviar a sus hijos por cuestiones de seguridad. “La escuela está en funcionamiento y los docentes estamos cumpliendo nuestras tareas. Queda a disposición de los padres enviarlos o no. La decisión de no mandarlos responde a una cuestión de protección para los chicos y para toda la comunidad educativa”, indicó.

Además, remarcó que desde hace años vienen gestionando expedientes sin obtener respuestas definitivas. “Desde 2021 venimos generando expedientes. Observan la situación, pero no tenemos ninguna garantía por parte de Departamental o Infraestructura que asegure la salud de nuestros estudiantes y de todos los que concurren a la escuela”, expresó.

El Director Departamental recibiendo a la comunidad educativa.

Reclamo por las obras

Otro de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la demora administrativa en la ejecución de las obras de reparación para el establecimiento. El pasado 16 de abril, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizó la apertura de sobres para la licitación de las tareas de refacción en la Escuela Nº 2 “José Gervasio Artigas”. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 38 millones de pesos y contempla mejoras integrales en el edificio al que asisten 165 estudiantes.

Sin embargo, desde la institución advirtieron que aún no hay certezas sobre el inicio efectivo de los trabajos. “Hemos ido personalmente a Arquitectura para consultar cómo avanza el expediente. Se logró la apertura de sobres porque estuvimos permanentemente insistiendo, pero de ahí a que las obras comiencen puede pasar mucho tiempo”, señaló Calderada.

Finalmente, la docente lamentó que la situación afecte directamente el proceso educativo. “Lo nuestro es enseñar y queremos hacerlo. Los estudiantes quieren ir a la escuela, aprender y rendir para tener buenas notas en el primer trimestre, y hoy eso no está ocurriendo”, concluyó.

Fuente: El Concordiense