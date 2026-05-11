PREGONANDO PREGONANDO

La 4° Marcha Federal Universitaria volverá a reclamar por más presupuesto y se espera una multitud

Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes convergerán en Plaza de Mayo.
Argentina11/05/2026 na

La cuarta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes en todo el país, con el objetivo de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios. Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales durante este martes

no al veto si a la universidad
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La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

Esta 4º Marcha Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, "pone en riesgo el funcionamiento" de todas las universidades nacionales.__IP__

 Principales puntos de concentración en la Ciudad

  • Plaza Houssay (UBA): Concentración  de 12:30 a 14:00hs. para marchar hacia microentro.
  • Avenida de Mayo y Salta (UNA): Punto de encuentro desde las 14:00hs.
  • Diagonal Sur y Bolívar (CGT): Concentración a partir de las 15:00hs.
  • Diagonal Norte y San Martín (CTAs): Concentración a partir de las 15:00hs.

Movilizaciones en las provincias

La Marcha Universitaria  tendrá réplicas en muchas provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires

  • Córdoba: Concentración a las 15:00hs. en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y acto a las 17:30 hs. en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.
  • La Plata: Movilización masiva hacia Plaza de Mayo (CABA) con cese de actividades académicas.
  • Salta: Concentración a las 16:00hs. en el Monumento 20 de Febrero y marcha hacia la Plaza 9 de Julio.
  • Santa Fe: Columna desde Ciudad Universitaria, a partir de las 15:00 hs., hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, a las 17:00hs.
  • La Pampa: Convocatorias en Santa Rosa a las 17:30hs. y General Pico a las 18:00hs.

#AgenciaNA 

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