En la B TODO IGUAL ARRIBA

. En la Zona 2, Ferrocarril está imparable y doblegó a un rival directo en la lucha por el título como Almirante Brown de Osvaldo Magnasco y es un muy cómodo líder.

En cancha de Santa María, Victoria le ganó agónicamente a Monseñor Rosch por 1 a 0. Bruno Olivieri convirtió el tanto del triunfo para los del Tiro cuando solo faltaban cinco minutos para el final del partido.

Mientras tanto, Estudiantes dio cuenta de Ancel por 2 a 0 en partido jugado en el Estadio de Concordia. David Vera y Andrés Villalba anotaron los goles del triunfo para el Verde que acompaña a Victoria en la punta de la Zona 1.

Por la Zona 2, Ferrocarril sigue imparable, cual locomotora, y venció a Almirante Brown por 2 a 0. El partido se inició parejo pero luego del primer gol de Ferro se inclinó para el lado del equipo ganador. Almirante no pudo mostrar su mejor versión y se mostró un tanto inconexo e impreciso para producir llegadas de peligro.

Ferro llegó al primer gol a los 20 minutos tras una gran jugada que arrancó por izquierda, la fueron trayendo con toques al medio, luego a la derecha y como venía la tomó Gonzalo Sampietro para clavarla abajo contra el palo izquierdo. Con el gol Ferro logró el clásico dominio psicológico del juego aunque Almirante intentaba reaccionar, pero poco pudo hacer y poco exigió al arquero Bregan.

A los 35, un centro desde la derecha encontró al mismo Sampietro y con un cabezazo cruzado puso el 2-0.

En la segunda mitad todo fue bastante monótono y Ferro se dedicó a cuidar el resultado, aunque tuvo algunos ataques interesantes. Almirante también mejoró algo pero no lo suficiente para siquiera llegar a un descuento que lo pusiera en partido. Lo que sí sumaron fueron expulsiones, porque a los 18 del segundo tiempo vio la roja Sebastián Almada de Almirante, a los 28 Tomás Chamorro de Ferro, a los 45 Facundo Galván de Almirante, y a los 47 Nicolás Chamorro de Ferro, por lo que los dos terminaron con 9 jugadores. Fue final y Ferro se fue feliz sabiendo que la punta está más que asegurada por ahora.

Atlético Las Heras ahora es escolta tras el empate ante Athletic Club en dos tantos. Athletic sacó una ventaja de dos goles por intermedio de Cristian Zárate y Matías Balbuena, pero los de Las Heras reaccionaron y lograron el empate por medio de los tantos de Agustín Páiz y Leandro Robledo. Igualmente, Atlético Las Heras ve bastante de lejos a Ferro a siete puntos en el segundo lugar.

El sábado, en un clásico con historia, Sarmiento y Wanderer´s empataron cero a cero en el “Mariano Amable”.

El golpe de la fecha lo dio Zorraquín que en su cancha derrotó a Juventud Unida, que suma su segunda derrota consecutiva en el torneo y se alejó de la punta. Federico Velázquez anotó para el local que como contrapartida llegó a su segunda victoria al hilo.

Los Charrúas viajó a Calabacilla y de allí se trajo el triunfo ante el local San Martín por 2 a 0. Elian Berdún y Brian Wendler fueron los autores de los goles para la alegría charrúa.

RESULTADOS INTERZONALES

Unión 0 – El Olimpo 0.

Zorraquín 1 – Juventud Unida 0.

Sarmiento 0 – Wanderer´s 0.

Athletic Club 2 – At. Las Heras 2.

Victoria 1 – Rosch 0.

Estudiantes 2 – Ancel 0.

Almirante Brown 0 – Ferrocarril 2.

San Martín 0 – Los Charrúas 2.

POSICIONES ZONA 1: Estudiantes y Victoria 17, Almirante Brown 13, Sarmiento 11, Athletic Club 8 y Zorraquín 8, Unión 7, San Martín 6.

POSICIONES ZONA 2: Ferrocarril 20, Las Heras 13, Juventud Unida y Ancel 12, Rosch 8, El Olimpo 7,Wanderer´s 6, Los Charrúas 3.

En la imagen, formación de Atlético Las Heras. Foto Liga Concordiense de Fútbol.