Feliciano: Inversión municipal para fortalecer el alumbrado público

Esta adquisición, realizada íntegramente con recursos propios del municipio, representa una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

Al respecto, el Intendente Arévalo destacó que este plan de infraestructura no solo busca embellecer la ciudad, sino que es una herramienta de gestión: “Con cada nueva luminaria LED brindamos más seguridad a nuestras familias, marcamos el camino del progreso y garantizamos la inclusión de sectores que históricamente fueron postergados”, afirmó.

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Los nuevos equipos serán destinados a la iluminación de 20 calles nuevas y a la reposición de artefactos antiguos.

Si bien la demanda es alta, desde el Ejecutivo se pide paciencia a los vecinos, asegurando que el cronograma de instalación se extenderá a diversos barrios en las próximas semanas .

En ese sentido el intendente aseguró que la idea es llegar a mas barrios por lo tanto : "pido paciencia a los vecinos trabajamos con la impronta de recuperar más calles , haciendo un esfuerzo importante y con el acompañamiento de todos vamos llegando a más barrios".