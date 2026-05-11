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Feliciano: Inversión municipal para fortalecer el alumbrado público

Anabella Ferreras,Viceintendenta supervisó la llegada de 100 nuevos equipos de luminarias LED de 200W al Corralón Municipal. 
Entre Rios11/05/2026 Pedro F Martinez

Esta adquisición, realizada íntegramente con recursos propios del municipio, representa una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

Al respecto, el Intendente Arévalo destacó que este plan de infraestructura no solo busca embellecer la ciudad, sino que es una herramienta de gestión: “Con cada nueva luminaria LED brindamos más seguridad a nuestras familias, marcamos el camino del progreso y garantizamos la inclusión de sectores que históricamente fueron postergados”, afirmó.

anabella ferreras feliciano vice
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Los nuevos equipos serán destinados a la iluminación de 20 calles nuevas y a la reposición de artefactos antiguos.

Si bien la demanda es alta, desde el Ejecutivo se pide paciencia a los vecinos, asegurando que el cronograma de instalación se extenderá a diversos barrios en las próximas semanas . 

En ese sentido el intendente aseguró que la idea es llegar a mas barrios por lo tanto : "pido paciencia a los vecinos trabajamos con la impronta de recuperar más calles , haciendo un esfuerzo importante y con el acompañamiento de todos vamos llegando a más barrios".

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