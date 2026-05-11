Empató Libertad SALTO GRANDE Y ALBERDI ARRIMAN

Tras la misma, lo saliente es que Salto Grande y Alberdi le achicaron diferencia a Libertad en la punta, tras las victorias obtenidas por ambos durante la jornada.

Justamente el puntero, Libertad, no pudo ante La Bianca jugando de visitante ya que el partido terminó en cero para los dos. Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores por sendas expulsiones de Leandro Langenheim (Libertad) y Maximiliano Zubillaga (La Bianca).

El Lobo ahora tiene 17 puntos, y su rival alcanzó las 13 unidades.

En cancha de Nebel, Salto Grande obtuvo muy buenos tres puntos al derrotar al siempre complicado Constitución por 3 a 2. Luciano Montero abrió la cuenta para “Consti”, pero el hidroeléctrico lo dio vuelta en ese primer tiempo con dos goles de Mauro Farías. Pero en el segundo tiempo el goleador iba a completar su Hattrick y puso el 3-1 para Salto Grande. El resultado final se redondeó con el descuento de Alexis González. Con este resultado, Salto Grande quedó a un punto del líder del torneo con 16 unidades.

Alberdi fue el autor de la goleada de la fecha, ya que no tuvo piedad de Santa María al que venció por 5 a 2. Bautista Sosa abrió la cuenta para el local en La Criolla y sólo cuatro minutos después Maxi Noguera puso el 2-0. Tras un dominio que se notaba, llegó el tercero más tarde por medio de Marco Lorenzo, quien en la segunda mitad se iba a anotar con otro tanto para el 4-0. Alexander Paiva y David Luna pusieron algo de suspenso en el resultado al convertir para el Santo, pero Alberdi liquidó todo atisbo de reacción con el tanto de Bautista Sosa para el 5 a 2 final.

En Colonia Ayuí, 9 de Julio le ganó a Nebel 2 a 0 recuperándose de la derrota sufrida el lunes pasado. Pablo Pérez y Guillermo Demelo convirtieron los goles del ganador, que llega a la octava posición con 9 unidades.

En el “Juan Carlos Chagas” de Villa Adela, San Lorenzo y Real Concordia no pudieron cantar victoria tras el empate en uno.

Maximiliano Ragone abrió la cuenta para el local y luego igualó Facundo Rivero, en el segundo tiempo para sellar el 1 a 1. San Lorenzo terminó con diez por la expulsión de Valentino Lapalma.

En el Estadio Ciudad de Concordia se produjo el cero de la jornada, ya que Comunicaciones y Colegiales carecieron de puntería para quedarse con la victoria. El partido fue entretenido pero le faltó la definición y así todo quedó en “parda” sin goles.

El que más preocupado quedó fue Colegiales porque no puede sellar un triunfo para salir de la incómoda posición en la tabla.

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RESULTADOS FECHA 8

Constitución 2 – Salto Grande 3.

9 de Julio 2 – Nebel 0.

La Bianca 0 – Libertad 0.

San Lorenzo 1 – Real Concordia 1.

Alberdi 5 – Santa María 2.

Comunicaciones 0 – Colegiales 0.

Posiciones: Libertad 17 (+9), Salto Grande 16 (+4), Alberdi 15 (+5), La Bianca 13 (+2), Comunicaciones 11 (+3), Constitución 10 (-1), San Lorenzo 9 (0), 9 de Julio 9 (-5), Real Concordia 8 (-2), Santa María 7 (-4), Colegiales 6 (-6), Nebel 3 (-5).

FECHA 9

San Lorenzo vs. 9 de Julio.

Real Concordia vs. La Bianca.

Libertad vs. Comunicaciones.

Colegiales vs. Alberdi.

Santa María vs. Constitución.

Salto Grande vs. Nebel.

En la imagen: Equipo de Salto Grande que ganó el domingo. Foto Liga Concordiense de Fútbol.