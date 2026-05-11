PREGONANDO PREGONANDO

Empató Libertad SALTO GRANDE Y ALBERDI ARRIMAN

Se jugó este fin de semana la octava fecha del Campeonato Apertura Centenario de Primera División A de la Liga Concordiense de Fútbol.
deportes11/05/2026 Edgardo Perafan

Tras la misma, lo saliente es que Salto Grande y Alberdi le achicaron diferencia a Libertad en la punta, tras las victorias obtenidas por ambos durante la jornada.
Justamente el puntero, Libertad, no pudo ante La Bianca jugando de visitante ya que el partido terminó en cero para los dos. Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores por sendas expulsiones de Leandro Langenheim (Libertad) y Maximiliano Zubillaga (La Bianca).
El Lobo ahora tiene 17 puntos, y su rival alcanzó las 13 unidades.
En cancha de Nebel, Salto Grande obtuvo muy buenos tres puntos al derrotar al siempre complicado Constitución por 3 a 2. Luciano Montero abrió la cuenta para “Consti”, pero el hidroeléctrico lo dio vuelta en ese primer tiempo con dos goles de Mauro Farías. Pero en el segundo tiempo el goleador iba a completar su Hattrick y puso el 3-1 para Salto Grande. El resultado final se redondeó con el descuento de Alexis González. Con este resultado, Salto Grande quedó a un punto del líder del torneo con 16 unidades.
Alberdi fue el autor de la goleada de la fecha, ya que no tuvo piedad de Santa María al que venció por 5 a 2. Bautista Sosa abrió la cuenta para el local en La Criolla y sólo cuatro minutos después Maxi Noguera puso el 2-0. Tras un dominio que se notaba, llegó el tercero más tarde por medio de Marco Lorenzo, quien en la segunda mitad se iba a anotar con otro tanto para el 4-0. Alexander Paiva y David Luna pusieron algo de suspenso en el resultado al convertir para el Santo, pero Alberdi liquidó todo atisbo de reacción con el tanto de Bautista Sosa para el 5 a 2 final.
En Colonia Ayuí, 9 de Julio le ganó a Nebel 2 a 0 recuperándose de la derrota sufrida el lunes pasado. Pablo Pérez y Guillermo Demelo convirtieron los goles del ganador, que llega a la octava posición con 9 unidades.
En el “Juan Carlos Chagas” de Villa Adela, San Lorenzo y Real Concordia no pudieron cantar victoria tras el empate en uno.
Maximiliano Ragone abrió la cuenta para el local y luego igualó Facundo Rivero, en el segundo tiempo para sellar el 1 a 1. San Lorenzo terminó con diez por la expulsión de Valentino Lapalma.
En el Estadio Ciudad de Concordia se produjo el cero de la jornada, ya que Comunicaciones y Colegiales carecieron de puntería para quedarse con la victoria. El partido fue entretenido pero le faltó la definición y así todo quedó en “parda” sin goles.
El que más preocupado quedó fue Colegiales porque no puede sellar un triunfo para salir de la incómoda posición en la tabla.

futbol salto grande
futbol salto grande

RESULTADOS FECHA 8
Constitución 2 – Salto Grande 3.
9 de Julio 2 – Nebel 0.
La Bianca 0 – Libertad 0.
San Lorenzo 1 – Real Concordia 1.
Alberdi 5 – Santa María 2.
Comunicaciones 0 – Colegiales 0.
Posiciones: Libertad 17 (+9), Salto Grande 16 (+4), Alberdi 15 (+5), La Bianca 13 (+2), Comunicaciones 11 (+3), Constitución 10 (-1), San Lorenzo 9 (0), 9 de Julio 9 (-5), Real Concordia 8 (-2), Santa María 7 (-4), Colegiales 6 (-6), Nebel 3 (-5).

FECHA 9
San Lorenzo vs. 9 de Julio.
Real Concordia vs. La Bianca.
Libertad vs. Comunicaciones.
Colegiales vs. Alberdi.
Santa María vs. Constitución.
Salto Grande vs. Nebel.
En la imagen: Equipo de Salto Grande que ganó el domingo. Foto Liga Concordiense de Fútbol.

Últimos artículos
liga c futbol

Fútbol Local SE JUGARON PENDIENTES

pregonando
14/05/2026
Se jugaron dos encuentros pendientes del Torneo Apertura de la Primera "A". En el Estadio Ciudad de Concordia, Santa María de Oro igualó 2 a 2 ante Comunicaciones y como local Defensores de Nebel le ganó 1 a 0 a San Lorenzo.
futbol liga federacion

Programación OTRO “FINDE” DE FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Ya hay programación desde la Liga Concordiense de Fútbol para una nueva fecha de la Primera División A y la continuidad de los Interzonales para la Primera B. Todo tendrá lugar este fin de semana, entre sábado y domingo, como es habitual. 
karting s

Arranca en junio EL KARTING ANUNCIÓ CALENDARIO

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Luego de un encuentro que reunió el nuevo grupo de trabajo que encabezará los destinos del Karting Regional de Concordia, se oficializó el inicio de la temporada 2026 que tendrá como punto de partida el 13 y 14 de junio.
Te puede interesar
futbol liga federacion

Programación OTRO “FINDE” DE FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Ya hay programación desde la Liga Concordiense de Fútbol para una nueva fecha de la Primera División A y la continuidad de los Interzonales para la Primera B. Todo tendrá lugar este fin de semana, entre sábado y domingo, como es habitual. 
karting s

Arranca en junio EL KARTING ANUNCIÓ CALENDARIO

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Luego de un encuentro que reunió el nuevo grupo de trabajo que encabezará los destinos del Karting Regional de Concordia, se oficializó el inicio de la temporada 2026 que tendrá como punto de partida el 13 y 14 de junio.
Dora Báez, bochas campeona

Bochas para ciegos LOCAL Y CAMPEONA ARGENTINA

Edgardo Perafan
deportes11/05/2026
La ciudad fue sede del Campeonato Argentino de Bochas para ciegos individuales tanto en la rama masculina como en la femenina. El certamen fue fiscalizado en conjunto entre la Confederación Argentina de Bochas, la Federación de Bochas Entre Ríos y la Asociación Bochas Concordia y tuvo el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes. 
atletico las heras

En la B TODO IGUAL ARRIBA

Edgardo Perafan
deportes11/05/2026
La Primera División B continuó este fin de semana que pasó con los Interzonales. Los dos punteros de la Zona 1, Estudiantes y Victoria, volvieron a ganar y siguen firmes arriba
Lo más visto
cgt nacional

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

CGT Reg. Concordia
Concordia12/05/2026
La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia se solidariza, apoya y adhiere a la lucha de la universidad pública que marcharán en todo el territorio nacional el 12 de mayo de 2026 para exigir al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
parques-nacionales-argentina

PARQUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS: extraña coincidencia.

José Couceiro
Curiosidades13/05/2026
El 11 de mayo ppdo., la página MI ARGENTINA, recordó el 89º aniversario de la firma del Decreto, con el que el Estado Nacional, declaró como reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales: ‘Los Glaciares’, ‘Perito Moreno’, ‘Los Alerces’, ‘Lago Puelo’ y ‘Lanín’; estableció la protección a perpetuidad de estas cinco áreas andino-patagónicas; y se consolidaron -desde ese momento- como espacios asignados para su conservación y manejo, en los territorios de las actuales provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.