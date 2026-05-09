El santafesino Matias Galucci se comió un piñazo de nuestro ídolo Jonathan “Tintín” Ruiz

La cita no era de hacerse esperar con un “PINGO BLANCO” repleto, las condiciones estaban dadas, no estaba anunciado lluvias y principio de mes, pero el diablo metió la horquilla, pego su golpe sobre el ring, estaba casi casi repleto, pero el frio afuera no amedrento a los amantes del BOXEO, de la Capital del Box Entrerriano”.

En la organización tubo su impronta la Comisión Municipal de Boxeo, el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Deportes y “Perrito Box Producciones”,.

Muy buenas peleas, todas, se puro observar arriba del ring muchas cosas positivas, entre ellas el excelente estado físico de los púgiles bien entrenados por sus mánager y gimnasios.

También no sólo se vieron buenas piñas por parte de los púgiles, buena la exhibición de las niñas, lindas pelas, pero resaltamos desde 'ByN/Pregonando' las muy buenas actuaciones de los jueces que controlaron todos los combates.

jueces y jurados

Cuando la pasión desborda hay un juez que pone un sabio freno, ocurriendo lo que ocurrió y luego todo siguió su curso normal, la roja no llego. Sólo será recordado este momento entre los actores y no pasa de ahí.

ganador

Recomendación: MUCHOS DEBEN LEER LOS REGLAMENTOS DE LA FAB, antes de enojarse, de no poner freno a sus pasiones personales u opinar del boxeo y su entorno.

También destacamos el público que desbordó en aplausos, cuando correspondía apoyar a uno u otro circunstancial contrincante.

Un público muy correcto, son ejemplos a imitar en otros lugares. Porque allí todos demostramos nuestras pasiones y amoríos por este deporte de grandes educadores dónde se gana y se pierde, pero peleas son peleas.

publico en el pingo blanco

En el Gimnasio "Pingo Blanco", se ven políticos, funcionarios y dirigentes de todos los colores políticos, pero destacamos siempre la cordialidad y respeto entre todos por más diferencias que puedan tener de la puerta para afuera de estadio. Todos son uno más del público, mucho más allá de sus transitorias jinetas.

Pero regresemos al Gimnasio “EL PINGO BLANCO”, notamos muchas cosas positivas, se mejoró bastante en la iluminación (mal al momento de levantar la mano del ganador y los refletores), LOS BAÑOS IMPECABLES; muy mal los soportes y el tapado del piso, quienes debían transitar por los alrededores del ring tropezaban, los vestuarios… mmmmmm falta y mucho, pero seguramente ya lo veremos cómo debe estar ese lugar , que es emblema del deporte de la ciudad.

Nuevamente “Perrito Box Promotions” demostró que está en las mejores condiciones organizativas por lejos, todo muy bien cuidado al detalle, un DIEZ.

En el transcurso 1 minuto y 26 segundos del primer asalto, de la última pelea de la noche, el “GRAN TINTIN” le conectó utres potentes golpes de izquierda y derecha que derribó al santafesino Matias Galucci en un rotundo KO, del que tardó mucho en reponerse luego que finalizara la contienda.

En tanto que el ganador de la pelea de fondo: Jonathan “Tintín” Ruiz, se mostró totalmente emocionado por el resultado y de pelear en su ciudad: “Me preparé para esto, vengo desde hace dos meses metiendo la ficha, para volver a "casa", Concordia, mi casa, y qué mejor que un resultado así”, expresó en diálogo con los pocos periodistas presentes.=(ByN/Pregonando.)

tintin 1

Se vieron arriba del ring muy buenos exponentes del boxeo uruguayo, felicitaciones.

Es nuestro deseo que tanto los ganadores como los perdedores nuca bajen la guardia y sigan para adelante porque son un ejemplo para muchos jóvenes y no tan jóvenes. GRACIAS POR SUS ENTREGAS.

Y párrafo aparte a los choripaneros, pancheros y vendedores de garrapiñadas, por darle a cada velada deportiva una impronta que no es fácil estar allí, a pesar del intenso frio de este viernes.

choripanero

Seguimos sin entender por qué los dueños de gimnasios / DT, etc.etc. y sus púgiles no están presente en estas importantes veladas, donde se aprende y mucho, desde el punto en que se lo analice o se quiera ver.

dos profesionales

Y por último: Los Resultados en el "PINGO BLANCO"

1) Mario Furtado (R.O. Uruguay) vs Néstor Facio (R.O. Uruguay) Empate, profesional por puntos en decisión mayoritaria

2) Lautaro Pereira venció a Ignacio Vera (R.O. Uruguay) en decisión unánime

3 Tobías Velázquez venció a Esteban Silva. por puntos en fallo unánime

4) Tobías Ramírez venció a Renzo “El Rey” Vargas, por RSC a los 23 segundos del segundo round

5) Dylan Ojeda venció a Alexander Cuello (R.O.) Uruguay por puntos en fallo unánime

6) Leonardo Núñez venció a Franco Gómez (R.O. Uruguay) por puntos en decisión unánime ambos sanduceros

7) Walter Casco venció a Agustín Silva (R.O. Uruguay). Pelea de semifondo, hermosa pelea profesional, ganó por puntos en fallo unánime

8) Jonathan “Tintín” Ruiz venció a Matías Galucci (KO, 1° round). Pelea de fondo profesional.

Fuente: ByN/Pregonando Fotos: DARDO-SERGIO