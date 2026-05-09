ACTO CENTRAL Y DESFILE CÍVICO MILITAR POR EL 216º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

El Acto Central será a partir de las 9:30 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se llevará a cabo el izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional Argentino y la colocación de ofrendas florales.

Luego las autoridades se trasladarán a la Catedral San Antonio de Padua para participar del Solemne Tedeum.

DESFILE CÍVICO MILITAR

Por la tarde, desde las 13:20 horas, se realizará la concentración de escuelas, instituciones y Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre Avenida Eva Perón para dar paso, a partir de las 15 horas, al desfile cívico-militar.

Se invita a toda la comunidad a acompañar la fecha histórica del país que reafirma los valores de unidad, compromiso y memoria colectiva que representa la Revolución de Mayo.

Desde la Dirección de Ceremonial y Protocolo se recuerda a las instituciones que el día lunes 11 de mayo finaliza el plazo para confirmar participación y envío de glosas.