Pero conocedores del bajo perfil de esta funcionaria, es que no quisimos comprometerla y por ello va nuestra opinión como simples periodistas y ciudadanos, que observamos el accionar de los hechos tratando de escuchar las diferentes opiniones, para que todos podamos construir un accionar mejor.

Quienes vamos al Cementerio Nuevo de Concordia vemos que está en forma impecable y que desde que asumiera la funcionaria municipal Claudia Otaegui ha cambiado en forma rotunda este emblemático lugar.

Muchos han sido los reclamos que dicha funcionaria ha realizado desde su incorporación al manejo del Cementerio, entre esos reclamos, de vieja data, fueron la falta de personal y de elementos para realizar las tareas, tardo mucho en llegar algo que lo que ella solicitaba para un buen manejo del predio donde descansan los restos de muchos Concordienses. Vale reconocer que esta nueva gestión ha enviado a dicho Cementerio empleados nuevos para cubrir faltantes y desempeñar las tareas necesarias.

Sabemos de su incansable tarea (La de Claudia Otaegui) que no fue menor, y al realizar su trabajo indudablemente le cambio el esquema a los que allí se desempeñaban laboralmente, algunos se adaptaron otros se enquistaron, pero el resultado está a la vista de quienes concurren a ese lugar, para muchos sagrado.

Sabemos también que la tarea que realizan allí los trabajadores municipales no es fácil y también sabemos que los anteriores responsables de proveer los elementos no estuvieron a la altura de las circunstancias como funcionarios, muchas veces haciendo oídos sordos, por desidia, por lo que sea, pero no le dieron el apoyo logístico que la funcionaria necesitaba para lograr una mayor eficacia en su tarea al frente, caso (entre otras muchas) la falta de personal, porque no son muchos los que aceptan ir a trabajar allí y el inexplicable deterioro de la Capilla que está en total abandono desde hace muchos años a pesar de los expedientes y reclamos realizados por otros funcionarios, para que se arreglen los techos, porque cuando llueve se llueve más adentro que afuera.

El conflicto que mantiene la funcionaria con algún trabajador, según afirman propios y extraños, es porque se les terminaron “algunas tareas extras” a los empleados con cierto poder gremial o presión sobre el resto de los municipales.

Fuente: ByN