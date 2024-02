El INTI destacó su "rol estratégico" para sostener la presencia de Argentina en la Antártida

La Casa Rosada insiste en que hay disposición para conversar con los gremios, pero advierte que el DNU no se toca ni se modifica.

El ex Presidente y la ministra de Seguridad intercambian chats y no descartan un encuentro personal antes de marzo. En un mes se definen las nuevas autoridades políticas del PRO y el ex Presidente busca tomar el timón. La funcionaria mueve hilos para acelerar una fusión con La Libertad Avanza. Los cálculos políticos y el jugador con poder de veto