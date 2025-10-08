PREGONANDO PREGONANDO

"Rompe el corazón", dice Gattuso sobre Gaza, pero la selección italiana jugará contra Israel

deportes08/10/2025 AFP
gennaro gattuso
gennaro gattuso

El seleccionador italiano Gennaro Gattuso declaró este martes que la guerra en Gaza le "rompe el corazón", pero que su equipo no puede ausentarse del duelo contra Israel la próxima semana en la clasificación para el Mundial de 2026.

La Nazionale jugará el sábado por la noche en Tallin contra Estonia, pero todas las miradas están puestas en su siguiente partido, el martes próximo contra Israel en Italia, donde la movilización a favor de los palestinos ha tomado mucha fuerza y ha habido peticiones para que el equipo nacional no juegue este partido.


 "Sabemos que debemos jugar, de lo contrario perderíamos 3-0 (por incomparecencia). Pero lo reitero, es muy triste ver lo que les sucede a estas personas inocentes, a estos niños. Rompe el corazón ver todo esto", declaró Gattuso este martes en rueda de prensa. 

Italia fue el escenario el fin de semana de algunas de las manifestaciones más numerosas en Europa contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y que ha entrado en su tercer año. 

El viernes, con motivo de una jornada de acción en apoyo a los palestinos, manifestantes se acercaron al centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que este partido sea 

cancelado. 

Otras manifestaciones están anunciadas para el martes en Udine, donde tendrá lugar el partido. 

Un importante dispositivo de seguridad será desplegado alrededor de este encuentro, del que no se han vendido muchas entradas.


 "El ambiente no será tranquilo, porque habrá 10.000 personas fuera del estadio y entre 5.000 y 6.000 dentro", anticipó el seleccionador de los Azzurri. 

"Queremos clasificarnos para la Copa del Mundo y hubiera preferido jugar este partido en casa frente a un público entusiasta como fue el caso hace un mes en Bérgamo (durante la victoria 5-0 contra Estonia)", continuó. 

Italia, ausente de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, en 2018 y en 2022, ocupa el segundo lugar en el grupo I con 9 puntos, igualada con Israel y a seis puntos del líder, Noruega, que tiene un partido más. 

Solo el primero de la llave asegura una clasificación directa para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Los segundos de cada grupo accederán a una repesca. 

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.

duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

capuchinos

En la fecha 10 CAPUCHINOS ÚNICO GANADOR

Edgardo Perafan
deportes07/10/2025

Capuchinos fue el único equipo concordiense que pudo ganar, tras la disputa de la 10ª fecha de la Liga de Mayores de Básquetbol, también denominado Pre Federal. El equipo “Santo” venció en su casa de calle Salto Uruguayo a Social San José por 73 a 64 y de esta manera salió de la última posición de la Zona 3, la que compartía con su vencido del fin de semana.

argentina sub 20

El Mundial Sub 20 ya no tiene sentido

pregonando
deportes07/10/2025

Los dos jugadores más grandes de la historia del fútbol argentino, Diego Maradona y Lionel Messi, tuvieron su rampa de lanzamiento internacional en los campeonatos Mundiales Sub 20.

salto grande

En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO

Edgardo Perafan
deportes06/10/2025

Salto Grande dio el golpe en la 23ª fecha del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B. El sábado derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 y de esta manera quedó como único líder del torneo a falta de tres fechas para el final del mismo. Era el gran partido de la fecha, del campeonato, porque ambos llegaban al mismo compartiendo la primera posición en el campeonato.

santa maria

Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE

Edgardo Perafan
deportes06/10/2025

Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.

