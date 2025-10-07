PREGONANDO PREGONANDO

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

 Pelichero se consagró en esta última fecha, mientras que Brunini había alcanzado el título dos fechas antes.
Y esta última fecha tuvo como ganadores justamente a los campeones, con una carrera muy cómoda para Brunini que se impuso de gran manera y entre los varones Pelichero tuvo un duro oponente en otro concordiense, Federico Álvarez hasta el final del Ciclismo, aunque en los últimos 2500 metros de Pedestrismo prevaleció el muy buen ritmo de Pelichero que arribó como ganador y repitió el triunfo en esa sede, ya que también lo había hecho el año anterior.
Escoltaron a Brunini en esta fecha Karen Zagursky, de Concepción del Uruguay, y la concordiense Carina Urbani, quedando las posiciones finales del campeonato con Urbani como subcampeona y en tercer lugar Valeria Arévalo, de Chajarí.duatlon g
Mientras tanto, en varones Álvarez, que solo corrió esta fecha, fue segundo y tercero arribó Gabriel Priano. Entonces, Pelichero fue Campeón, seguido por Matías Gómez y tercero terminó en el torneo Priano.
Una vez finalizada la carrera se trasladó todo al Club Las Colonias, donde se realizó un almuerzo que contó con un servicio de excelencia y se vivieron momentos muy emotivos, principalmente por el reconocimiento y homenaje del Gobierno de Villa del Rosario entregándole un Presente a Javier Del Castillo, quien cumplió nada menos que 200 duatlones y lleno de emoción se dirigió a todos los presentes con palabras sentidas, emotivas, que salían de su corazón.
También se efectuaron innumerables sorteos, recayendo el premio mayor, una bicicleta Mountain Bike, en la juvenil Valentina Ramírez, de San José. También se procedió a la entrega de la Copa de los Equipos, que fue ganada por el Nikaia Team, quienes además se llevaron la suma de 150 mil pesos. En definitiva, fue un cierre espectacular como se merecía el circuito, que incluso tuvo el condimento en esta final y pese a todos los pronósticos de poder contar con un día espléndido de sol y buen clima, que hizo que todo se disfrute aún más.
El agradecimiento de la ACPC para todas las ciudades participantes y autoridades municipales que han colaborado en la organización del Circuito, y a todos aquellos que prestaron servicios como Carlos Rossi (locución), Aida Farías (Fotografía), Norberto Soto (Cronometraje). También agradecer a RAVSA (para su producto Gatorade), a Río Uruguay Seguros, Casa Graf (Premiación), Deportex (Remeras) y Lauría Rodados, y a todos los medios de prensa y difusión.
Ahora, la mente está focalizada el lo que será el inicio de la temporada de Triatlón, que comenzará el 9 de noviembre en Colón.
En las imágenes, Javier Del Castillo con su Presente por los 200 duatlones y Eduardo Pelichero llegando a la meta y consagrándose Campeón de la temporada.

