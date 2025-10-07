PREGONANDO PREGONANDO

“Una offshore”: la dura revelación de Nancy Pazos sobre su pasado con Diego Santilli, el candidato de Milei

La periodista y expareja del candidato libertario lo cuestionó por votar el ajuste al Hospital Garrahan y lo acusó de “falta de pelotas”.

Argentina07/10/2025 NA
nancy paszos
nancy paszos

Las revelaciones de Nancy Pazos
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes
En medio de la reconfiguración de las listas de La Libertad Avanza, la periodista y exesposa de Diego Santilli, Nancy Pazos, lanzó una serie de duras revelaciones personales y políticas sobre el flamante primer candidato a diputado de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Pazos no solo lo cuestionó por su voto a favor de los ajustes y la ley bases, sino que relató un desconocido episodio en el que un contador fue a su casa a proponerles la creación de una sociedad offshore.

"De las offshore no sé nada, no había ninguna cuando yo estaba cercana. Es más, una vez vino un contador a proponer un offshore y le dije, 'Lo saqué corriendo de mi casa'", disparó la periodista durante su programa de radio.

Duros cuestionamientos por el ajuste al Garrahan
El momento más personal y emotivo de su descargo llegó cuando se refirió al voto de Santilli en el Congreso, particularmente en lo referido al presupuesto del Hospital Garrahan, donde profesionales de esa institución atendieron a uno de sus hijos.

"Santilli le votó todo [a Milei]. Es más, el Garraham, chicos, fue un momento terrible", recordó Pazos. Y, dirigiéndose directamente a su exmarido, agregó: "Creo que después se estuvo dando explicaciones sobre este tema, dijo concretamente que nuestro hijo, y es cierto, no había estado en el Garraham. Sí, es cierto, no estuvo en el Garraham, pero los profesionales formados en el Garraham le salvaron la vida, para que te lo acuerdes, por si no te lo acordabas".

"Falta de pelotas"
Finalmente, Pazos realizó una cruda evaluación sobre el carácter del ahora candidato libertario, asegurando que, según le contaron, él no estaba de acuerdo con algunas de las leyes que votó.

"En privado sé que ha dicho a más de uno que él no estaba de acuerdo, pero que bueno, la obligación... No, eso sabés qué es, falta de pelotas. Cuando la gente no está segura de sí misma, cuando no es valiente, te llevan, ¿entendés? Te llevan", sentenció la periodist

