Trump anunció un alto de bombardeos israelíes en Gaza

MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
PREGONANDO PREGONANDO
NO HAY JUSTIFICATIVOS PARA MATAR INOCENTES, quien mata o manda a matar inosentes es un asesinoMundo05/10/2025pregonando
El mandatario estadounidense aseveró que se iniciará en breve “el intercambio de rehenes” Israel ha suspendido temporalmente su bombardeo en la Franja de Gaza para dar una oportunidad de que se cumplan la liberación de rehenes y el acuerdo de paz de 20 puntos, escribió este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red Truth Social.
"Hamas debe actuar rápidamente, o de lo contrario todas las apuestas serán canceladas", dijo Trump.
"No toleraré retraso... Hay que hacerlo, RÁPIDO". En otra publicación también hoy, el presidente indicó que después de negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, la cual ha sido mostrada a Hamas.
"Cuando Hamas lo confirme, el cese al fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, el intercambio de rehenes y prisioneros se iniciará, y crearemos las condiciones para la siguiente etapa de retirada", agregó.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que espera anunciar la liberación de todos los rehenes de Gaza "en los próximos días" mientras las conversaciones indirectas con Hamas continúan el lunes en Egipto sobre el nuevo plan de Estados Unidos para dar fin a la guerra.
En un comunicado de prensa emitido esta noche, Netanyahu mencionó que envió una delegación a Egipto "para finalizar los detalles técnicos" y añadió que "nuestro objetivo es contener esas negociaciones en un plazo de unos pocos días".
El viernes, Trump anunció que Hamas debía aceptar el plan de paz de 20 puntos sobre Gaza antes de las 18:00 hora del Este (22:00 GMT) del domingo, o de otra manera "todo el INFIERNO, como nadie lo ha visto nunca antes, se desatará contra Hamas".
Hamas anunció posteriormente que había aceptado la propuesta en principio y que estaba listo para abrir conversaciones con mediación, una respuesta ampliamente bien recibida por la comunidad internacional, que instó a ambas partes a aprovechar la oportunidad para terminar con la guerra y acabar con el sufrimiento de la población civil.
El plan de 20 puntos esboza un acuerdo de cese al fuego a cambio de la entrega de rehenes, un retiro gradual israelí, una Gaza desmilitarizada y la supervisión internacional de la reconstrucción y de la gobernanza de Gaza luego del fin del conflicto. Hamas quedará excluido de la estructura de gobernanza.
De acuerdo con los términos del cese al fuego, Israel detendrá sus acciones militares y se retirará a las líneas acordadas. En las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente el acuerdo, Hamas debe liberar a todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos.
A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros sentenciados a cadena perpetua, más 1.700 residentes de Gaza detenidos a partir del 7 de octubre de 2023. Los miembros desarmados de Hamas que se comprometan a vivir en coexistencia pacífica recibirán amnistía y quienes deseen abandonar Gaza se les proporcionará salida segura hacia países receptores.
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
NO HAY JUSTIFICATIVOS PARA MATAR INOCENTES, quien mata o manda a matar inosentes es un asesino
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
Sobre todo en el caso de bebés y adolescentes y recuerdan que la prevención puede salvar vidas
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, brindó ante la ONU un discurso tajante, donde expresó su preocupación por la situación en Gaza, a la que calificó como “un infierno en la Tierra” y una “pesadilla humanitaria”.
En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
Este sábado 20 de septiembre, miles de personas han salido a las calles de las ciudades más importantes de Israel para quejarse del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de no querer llegar a un pacto que permita liberar a los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta podría convertirse en su “última noche” por la gran ofensiva militar que tiene como objetivo la ciudad de Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela acaba de anunciar que un destructor de la flota de EE.UU. arremetió contra un navío donde viajaban trabajadores de la pesca, sin justificación alguna.
París (EuroEFE).- La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen y otros once de los condenados por malversación de fondos del Parlamento Europeo serán juzgados de nuevo en apelación del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027.
São Paulo, (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, durante una cumbre virtual de los BRICS celebrada este lunes.
Es la primera vez que esto sucede y no está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV.
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
El Arzobispo de Buenos Aires encabezó el cierre de la tradicional Peregrinación en la histórica basílica. “No queremos ser un pueblo indiferente”, expresó.
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
NO HAY JUSTIFICATIVOS PARA MATAR INOCENTES, quien mata o manda a matar inosentes es un asesino
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.