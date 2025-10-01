PREGONANDO PREGONANDO

La cámara oculta en la que un ex amigo de Milei habla de "valijas" y financiamiento narco

En octubre de 2023 comenzó a circular un video que sacudió la campaña presidencial.

Argentina01/10/2025 NA
En la grabación, hecha con cámara oculta, aparece Diego Giacomini, economista liberal y durante años socio y amigo íntimo de Javier Milei, hablando de supuestos fondos de origen dudoso para financiar al entonces candidato libertario. El material se difundió en un canal de YouTube llamado Yahweh Jireh y rápidamente se instaló en la discusión pública.

El contexto no era menor: durante esos meses, analistas como Joaquín Morales Solá y Hugo Alconada Mon habían advertido sobre la aparición de emisarios que ofrecían millones de dólares a candidatos a través de falsos fondos de inversión con nombres sofisticados y folletos impecables. La maniobra parecía diseñada para comprometer a equipos políticos y luego filtrarlos en videos comprometedores.

 En ese marco, las palabras de Giacomini resultaron explosivas. En el diálogo se lo escucha hablar de aportes canalizados a través de cuentas offshore y del rol de sectores evangélicos conservadores de México, vinculados a los mismos grupos que habían respaldado a Jair Bolsonaro en Brasil. Lo más fuerte fue su afirmación de que, en ese país, el apoyo económico a la política “al final viene de las drogas”. Según Giacomini, esa era la base real de un financiamiento que alcanzaba también a Milei.

El video incluyó además un pasaje sugestivo. Un interlocutor le plantea si, “básicamente, se podría ganar confianza con valijas, por ejemplo, si al entregarle una valija se aseguraba una posición con él”. La pregunta, que quedó registrada, dio a entender que Milei era visto como alguien susceptible a aceptar aportes en efectivo bajo esa modalidad. Giacomini da a entender que sí, y esa parte de la charla se volvió uno de los puntos más discutidos de toda la filtración.

 La veracidad de la filmación nunca fue confirmada y el propio Milei la calificó como una operación en su contra. Sin embargo, la sola mención de narcotráfico, religión, valijas y campaña presidencial encendió alarmas en todo el arco político, y se resignifixa hoy con el narcoescándalo de José Luis Espert, el principal candidato de Mikei en la provincia de Buenos Aires. 

Giacomini, que había compartido libros y programas con el actual Presidente, quedó en el centro de un escándalo que lo mostró como un testigo incómodo de la política argentina reciente. El episodio expuso la fragilidad de la campaña en un clima de operaciones cruzadas y marcó el punto final de un vínculo personal y profesional que ya estaba roto: de aliado cercano, Giacomini pasó a ser un distanciado ex socio que terminó enfrentado a Milei en los papeles más polémicos de su carrera.

 

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

Policiales01/10/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

Pidieron la salida de José Luis Espert de la comisión de Presupuesto, pero el libertario se aferró a la presidencia

Argentina01/10/2025

El debate del Presupuesto 2026 en Diputados arrancó con el escándalo político del momento. Antes de discutir las cuentas del Gobierno, la Comisión de Presupuesto abrió la sesión con un pedido que reunió mayoría: la expulsión de José Luis Espert de la presidencia, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la falta de explicaciones tanto de él como del oficialismo.

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.

Los libertarios bajo la mira del Congreso

Paula Marussich
Argentina28/09/2025

Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que  le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional.

El rey está desnudo:

Fabián Medina – Analista económico y tributarista
Argentina21/09/2025

Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.

justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.