La cámara oculta en la que un ex amigo de Milei habla de "valijas" y financiamiento narco

En la grabación, hecha con cámara oculta, aparece Diego Giacomini, economista liberal y durante años socio y amigo íntimo de Javier Milei, hablando de supuestos fondos de origen dudoso para financiar al entonces candidato libertario. El material se difundió en un canal de YouTube llamado Yahweh Jireh y rápidamente se instaló en la discusión pública.

El contexto no era menor: durante esos meses, analistas como Joaquín Morales Solá y Hugo Alconada Mon habían advertido sobre la aparición de emisarios que ofrecían millones de dólares a candidatos a través de falsos fondos de inversión con nombres sofisticados y folletos impecables. La maniobra parecía diseñada para comprometer a equipos políticos y luego filtrarlos en videos comprometedores.

En ese marco, las palabras de Giacomini resultaron explosivas. En el diálogo se lo escucha hablar de aportes canalizados a través de cuentas offshore y del rol de sectores evangélicos conservadores de México, vinculados a los mismos grupos que habían respaldado a Jair Bolsonaro en Brasil. Lo más fuerte fue su afirmación de que, en ese país, el apoyo económico a la política “al final viene de las drogas”. Según Giacomini, esa era la base real de un financiamiento que alcanzaba también a Milei.

El video incluyó además un pasaje sugestivo. Un interlocutor le plantea si, “básicamente, se podría ganar confianza con valijas, por ejemplo, si al entregarle una valija se aseguraba una posición con él”. La pregunta, que quedó registrada, dio a entender que Milei era visto como alguien susceptible a aceptar aportes en efectivo bajo esa modalidad. Giacomini da a entender que sí, y esa parte de la charla se volvió uno de los puntos más discutidos de toda la filtración.

La veracidad de la filmación nunca fue confirmada y el propio Milei la calificó como una operación en su contra. Sin embargo, la sola mención de narcotráfico, religión, valijas y campaña presidencial encendió alarmas en todo el arco político, y se resignifixa hoy con el narcoescándalo de José Luis Espert, el principal candidato de Mikei en la provincia de Buenos Aires.

Giacomini, que había compartido libros y programas con el actual Presidente, quedó en el centro de un escándalo que lo mostró como un testigo incómodo de la política argentina reciente. El episodio expuso la fragilidad de la campaña en un clima de operaciones cruzadas y marcó el punto final de un vínculo personal y profesional que ya estaba roto: de aliado cercano, Giacomini pasó a ser un distanciado ex socio que terminó enfrentado a Milei en los papeles más polémicos de su carrera.