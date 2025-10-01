PREGONANDO PREGONANDO

Pidieron la salida de José Luis Espert de la comisión de Presupuesto, pero el libertario se aferró a la presidencia

El debate del Presupuesto 2026 en Diputados arrancó con el escándalo político del momento. Antes de discutir las cuentas del Gobierno, la Comisión de Presupuesto abrió la sesión con un pedido que reunió mayoría: la expulsión de José Luis Espert de la presidencia, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la falta de explicaciones tanto de él como del oficialismo.

"NMAP, Nada Marcha de Acuerdo al Plan": Cristina Kirchner volvió a cruzar a Javier Milei
El reclamo lo impulsaron 27 de los 49 integrantes de la comisión, con un frente que incluyó a Unión por la Patria, la izquierda, bloques provinciales y hasta la Coalición Cívica. La acusación fue doble: vínculos con el empresario condenado por narcotráfico Fred Machado y una actitud violenta que ya desbordó el recinto. 

“Le pedimos que nos ahorre la agonía de tenerlo como presidente, que dé un paso al costado”, resumió Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista. Unos minutos antes, había manifestado: "Es intentendible de José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión de Presupuesto, tiene que ser removido inmediatamente".

Pero Espert no se movió. Fiel a su estilo, permaneció impasible ante los cuestionamientos y cortó de cuajo la discusión: “Vamos a hacer pasar a los funcionarios. Perdimos mucho tiempo”, lanzó a los gritos, en medio de pedidos de palabra que no concedió.

La escena se tensó aún más cuando ingresaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Finanzas, Pablo Quirno. El primero pidió apurar su exposición porque debía retirarse para Yom Kipur, lo que encendió las quejas opositoras.

El oficialismo intentó proteger a Espert y centrar la sesión solo en números. “No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, dijo Gabriel Bornoroni, con firmeza. Pero las sospechas que pesan sobre el libertario siguieron presentes; hasta Patricia Bullrich reclamó que se aclararan las acusaciones cuanto antes.

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

