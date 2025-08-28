PREGONANDO PREGONANDO

El consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara por su denuncia de violencia de género

La modelo opinó sobre la situación de la mediática, quien recientemente dijo que tienen historias de vida similares.

Curiosidades28/08/2025 Noticias
julieta prandi
julieta prandi

Wanda Nara sorprendió al comparar su historia con la de Julieta Prandi, luego de que la modelo lograra que la Justicia sentenciara a 19 años de prisión a su exmarido, Claudio Contardi, por violación y daño psicológico.

“Estoy recomponiéndome y tratando de hacerme a la idea… procesar por el cuerpo, que el cuerpo siempre habla. Entonces, empezando de cero, de a poquito. Fue fuertísimo y no es para menos, lo esperé mucho tiempo, fueron cinco años. Entonces finalmente encontrar justicia es un alivio enorme”, dijo Julieta Prandi en LAM, unos días después del juicio.

“Mi vida actual es la de una mujer feliz. Estoy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”, agregó la modelo, que disfruta de su relación con Emanuel Ortega, que la acompañó en todo el difícil proceso judicial.

Al ser consultada por la situación de Wanda Nara, dwanda naraijo que deberá tener paciencia hasta encontrar una respuesta por parte de la Justicia: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”. 

 🔴 WANDA NARA SE COMPARÓ CON JULIETA PRANDI
 
“Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, de abuso… Desconozco los casos de particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo. Fueron cinco años donde tuve que pasar por muchísimas pericias, por muchos tratamientos, por mí y por la justicia, las dos cosas, que es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia, sí, yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”, contó. 

“Incluso en algún momento pensé en bajar los brazos, lo que hubiera significado que ese hombre hoy esté libre. Seguiría amedrentándome. Entonces, por eso lo digo. Es para todas las que necesiten hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación o las que ya lo vivieron”, aseguró.

Julieta quiere cerrar este capítulo de su vida: "Muchos me escriben. No estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada, porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito poner el cuerpo en otras cosas”.
Se

Últimos artículos
Te puede interesar
un peso

UN PESO, TAN SÓLO UN PESO.

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades16/08/2025

Viajemos por un instante a la época de los noventa para pensar en el valor de un peso, tan sólo un peso. Una ley establecia que un peso tenía el mismo valor que un dólar; igualmente, como siempre en la Argentina, costaba ganar ese peso.

chamame sin letra

EL CHAMAMÉ SIN LETRA...

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades14/08/2025

Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.

Lo más visto
futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.