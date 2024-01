Tini volvió a hablar de Rodrigo de Paul: “Hay cosas que la gente no sabe”

"Desde que el mundo es mundo, pasa que a veces, las personas se enamoran estando en pareja; eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Tengo pruebas, y estoy harta de que me vengan con el tema”, dijo la cantante.

Pero lejos de cerrar el tema ahí, Tini siguió hablando ante las cámaras de LAM y agregó que sintió que fue muy “liberador”: “Estaba hablando con amigos y me sentí cómoda para decirlo. Me salió muy natural. Realmente, estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo. Obviamente, hay muchísimas cosas que la gente no sabe y que van a quedar en la privacidad de uno. Pero poder haberlo dicho me hizo sentir bastante liberada".

Luego le preguntaron sobre su situación sentimental y, entre risas, aseguró que no está en pareja: “Estoy soltera”.

De lo que no habló fueron de los dichos de los padres de Cami Homs porque no había tenido oportunidad de escucharlos. Liliana Fontán dijo que “si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando eso", mientras que Horacio Homs agregó: “Sí, es verdad lo que dijo esta señorita, que no se cargó a la familia Homs... Sólo tengo que decirle que a la familia Homs no se la carga ella ni nadie. Simplemente, nos hizo un favor".