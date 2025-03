A la que concurrimos, ByN, con un largo listado de inquietudes y temas relacionadas al funcionamiento del EDOS, que afectan a los vecinos de los barrios. Son desarrollados mas abajo-

Por cierto, hay destacar que, la reunión fue altamente positiva y cordial, sin retaceos. Con respuestas sin vueltas por parte del Intendente Fco. Azcue, de los funcionarios Cr Javier del Cerro y el Ing. Hidráulico Joaquín Gobetto.

Se comenzó con el comentario -por parte del Cr Del Cerro- que, “en un año no se pueden solucionar todos los problemas que son de larga data, más de 40 años de mal mantenimiento de la planta, redes, vehículos, t trato del personal. Las cañerías de Concordia tienen más de cien años” Dijo.

También le solicitamos entre otras cosas al intendente Azcue que no se habiliten por excepciones más edificios horizontales en la zona céntrica por el problema de cloacas, agua estacionamiento, etc (Montevideo y Urquiza; Irigoyen y 1 de Mayo, dos casos emblemáticos viciados de irregularidades y malos manejos habilitantes).

Al finalizar, la reunión, ByN les solicito que contemplen mantener una mejor relación con el personal, que se siente desplazado, un poco maltratado, después de haber brindado toda su colaboración como empleado, ante esta solicitud respondieron que puede haber algún caso, pero que a ellos (los funcionarios) no les consta ni es su idea el perseguir, desplazar o maltratar a algún personal.

Preguntas a los funcionarios REALIZADAS POR ByN

1) ¿Porque contratan empresas si los trabajos los hacen los empleados del EDOS. teniendo técnicos e ing. Hidráulico? ¿porque no se aclaran las contrataciones y para qué tareas? ¿qué empresas son para realizar trabajos en el EDOS? *** RESPUESTA: Se realizan por licitaciones públicas. Para casos específicos y el personal es el que realiza los trabajos. Son nuestros jefes de áreas responsables los que dan el final de obra firmando las certificaciones y por supuesto constatando que estén acorde a lo solicitado.

2) SE ENCONTRARON CON MUCHOS Drogadictos? ¿Borrachos, Ladrones? ¿Queremos saber los nombres de los sumariados? ¿Encontraron hechos de corrupción? ¿Cuáles y quienes los cometieron? ***RESPUESTA: Puede haber algunos empleados deshonestos. Los que encontramos los denunciamos como corresponde. También hechos de corrupción, pero no los hemos detectado. Encontramos una sola persona que no cumplía con sus tareas. Al jefe (coordinador) se lo cambio de sección.

3) Encontraron Obras declaradas que no se hicieron? ¿Porque y cuáles son? ***RESPUESTA: no hemos encontrado.

4) porque hicieron mal la conexión de E. Perón y Jujuy dejando sin presión al 272 y el asentamiento? ¿Ahí donde tocaron las válvulas no funciona Frente al club porque hay 2 caños uno impulsor que llevaba agua al tanque y otro desde el tanque al barrio ¿Como solucionaran esto? ***RESPUESTA: hay mala o falta confección de planos de cañerías, no sólo de ese barrio sino en toda la ciudad. Hay válvulas que están y otras que deberían estar, pero no existen, no tenemos información cierta en muchos casos. Como así mismo las cañerías para poder darle la presión adecuada. Son los empleados los que asesoran donde están las conexiones porque son los que saben dónde están.

5 ) La válvula de Laprida y Ayuí. esta mal cerrada quitándome presión a La Bianca, la dejaron mal ¿Saben que si la tocan ahora queda sin agua la ciudad? ¿Quién firma el final de obras? ***RESPUESTA: esa válvula está mal conectada, no podemos tocarla por ahora, porque, dejaríamos sin agua la ciudad en estos momentos. En el verano tuvimos que parar la planta dos veces, (una fue por esta), quisimos cambiar esa válvula y no pudimos, por falta de mantenimientos. Esperamos para otra oportunidad en que baje el consumo, tenemos otros seis o siete lugares similares.

6) ¿Porque se desplazó a personas q saben, maltratándolas, en vez de capitalizarlas? ¿que criterios de evaluación o de concurso tuvieron en cuenta para designar los actuales jefes en la orgánica actual? ¿Es cierto que le pagan lo mismo a un ex jefe y el acuerdo con este es que vaya solo fines de semana? ***RESPUESTA: No hemos desplazado a nadie. Hay un jefe de Departamento que lo tenían desplazado porque tenía problemas de carácter. Ahora él trabaja como el que más, por estar empoderado con la empresa, como él, como otros muchos más. Nosotros respetamos al trabajador. Ojalá tuviéramos muchos como el, hay jóvenes estudiantes y algunos que se recibieron que venían de la gestión anterior, no solamente que los mantuvimos, sino que les mejoramos su situación laboral. Con respecto al jefe consultado, ese cargo estaba desde antes, coordinador que se llama, jefe de cuadrillas y va los fines de semana para atender las cuadrillas. Se hicieron concursos para jefes de cuadrillas.

7) ¿Saben que de las 4 cuadrillas de agua dos saben de trabajos complicados y las otras para trabajos simples? Y otras 4 para cloacas-***RESPUESTA: Efectivamente es así, pero no dan abasto a tantas perdidas de todo tipo. Cuando llueve revientan las cloacas por las conexiones clandestinas. Hubo loteos (barrios) que se hacían sin cloacas ni conexiones de agua. Las conexiones las debe hacer personal de EDOS hasta el medidor, luego para adentro de cada domicilio es responsabilidad del dueño de casa.

8) ¿Cuándo se reactiva La obra en la etapa final de la planta nueva"? ¿Es cierto que están todo en el piso los filtros, los materiales de los filtros? Los elementos de los gabinetes. Etc? ¿porque se paró la obra siendo q esta la plata la aporto el BID y que si no se usa se cobra multa? ¿Es cierto que la empresa reclama ajustes costos? ..¿porque si se contempló en el pliego los ajustes reclama?? ***RESPUESTA: Tenemos entendido que se firmó un acta acuerdo con la empresa, estaría faltando un 8% con respecto a la obra. El tema dinero es por financiamiento del BID, aparentemente se habría llegado a un acuerdo recientemente y continuarían con la obra. Fue un convenio firmado con el ENOSA, la Municipalidad y la empresa, el EDOS no tuvo injerencia alguna. Nosotros para entrar tenemos que pedir permiso. Con respecto a los elementos (filtros a la intemperie) llegaron los materiales y se acopiaron en el lugar. Se estarían faltándole abonar a la empresa dos certificaciones de obras.

9) Porque en vez de gastar 200 millones en insumos para paliar el faltante de agua no hicieron perforaciones?? ***RESPUESTA: estamos haciendo perforaciones caso del Hospital Masvernat y poniendo tanques en otros lugares. Tenemos un estudio de Iturburu (realizado en el 2017) que dice de Pampa Soler, Av. Independencia hacia el Este no hay agua o lugares para perforar. si hay que evaluar la posibilidad de una perforación hacia el oeste.

10) Porque mienten o dicen que la falta de agua en la Bianca es porque no pagan? ¿y si es así porque no toman ciertas medidas con los morosos? ***RESPUESTA: No, no es así, la Bianca esta entre los peores pagadores si. Y Pampa Soler. Tenemos las estadísticas de los barrios que pagan bien por eso se prioriza a los barrios que mejor pagan. (se refirieron también al poder de corte si no se paga puntualmente comparando entre la Cooperativa Eléctrica y el EDOS) Comentando que: si no se recauda no se pueden pagar los sueldos, adquirir los insumos, realizar los trabajos de mantenimientos. El tema faltante de agua en La Bianca, es que cuando se realizó el Acueducto Roca, (época de Bodet intendente) se pusieron caños más chicos de los que se debían poner (son de 355 y están bien calculados, los que están son C6 y deberían ser C10 es la info de ByN) También es un problema que en ese barrio no hay un consorcio que se ocupe de normalizar el tema pago y consumos. En parte se solucionaría si hubiera cisternas administradas por consorcios. Tampoco se le puede suministrar más agua porque no hay y no funciona aun la nueva planta.

11) ¿Porque aumentaron tanto las boletas del EDOS cuando el servicio es pésimo? ***RESPUESTA: Al que paga en tiempo y forma se le realiza un descuento. Ahora estamos realizado juicios por 200 millones de pesos a gente que no pagaba y podía pagar. Al que no paga se le corta (reduce el suministro del agua). Hubo un contribuyente que los otros días pago $600 mil, quiere decir que podía pagar, pero era moroso.

12) ¿Porque hay un empleado que cobra y no trabaja desde hace más de un año y no pasa ni por la esquiva del EDOS? ***RESPUESTA: Nadie lo quiere y ese empleado, pertenece al municipio de planta permanente. Lo pasaron al EDOS, no sabemos porque le dan el pase.

13) Porque en vez de tocar conexiones no se hacen perforaciones en lugares claves?? ***RESPUESTA: Si las hicimos,

14) ¿Porque no se investiga el patrimonio de los ex interventores del EDOS ASI todos sabemos quién robo y quién no? **RESPUESTA: Esa es una decisión del ejecutivo municipal y o del Concejo Deliberante. No encontramos acasos graves de corrupción; si vales de combustibles, otros dicen que uno se llevó un TV, otro que se llevó los medidores, otros que supuestamente se llevó un mueble; son comentarios nada comprobables, nada serio.

15) ¿Porque no se publican los sueldos del EDOS como en el municipio? ***RESPUESTA: Esa es una decisión del ejecutivo municipal y o del Concejo Deliberante. El listado está confeccionado. Los Entes Descentralizados como el EDOS y el ENTE DE COSTANERA, pronto serán publicados como corresponde. Nosotros hacemos todo transparente en esta gestión.

16) ¿Porque se cobró a un municipio 500mil pesos por el uso del camión desestrurador? ¿Siendo q ese municipio le acarrea tierra gratis a Concordia? ***RESPUESTA: desde el EDOS se colabora con los camiones con casi todos los municipios del Departamento Concordia. Si se cobró debería entrar por la municipalidad, no tenemos conocimiento sobre ese caso puntual. Es un servicio que se les brinda a varias comunidades y está regulado por Ordenanza Municipal. En el caso que se recibe colaboración nosotros no lo sabemos. Hay dos camiones en funcionamiento y uno esta desmantelado en el corralón.

17) ¿Porque hay tantas pérdidas de agua y cloacas por todos lados de la ciudad? Sobre la potabilización. ¿Los resultados de laboratorio pueden ser públicos y los usuarios tener acceso? ¿ cual es el costo de producción de 1 litro de agua potable? ¿Tienen contabilizados en litros la cantidad de agua que se pierde por roturas? ¿Y en ese caso cuanto le resta de presión a la red? los piletines y el derroche sin control de parte del EDOS porque no pone o se les exige medidores, cual es el por qué? ***RESPUESTA: los controles del agua se realizan constantemente, cada hora. Se adquirieron equipos nuevos para controlar la calidad; se tomó una persona capacitada. A los controles que se realizan se puede acceder para verificarlos cualquier persona. En cuanto al costo del agua es alrededor de 0,15 ctvs. por litro y se calcula alrededor de 500 lts por persona por día. En cuanto a las pérdidas de agua es por lo vieja que son las cañerías y falta de mantenimiento, la mayoría tienen de 70 años para arriba. En otros casos muchos creen que son pérdidas de agua y son vertientes, y no damos abasto en reparar las perdidas.

18) ¿que criterios usan para atender los reclamos? ¿Aun siendo perdidas, solo a los que están al día atienden? ***RESPUESTA: Se atienden a todos, sin distinciones, lo que sucede es que hay muchos reclamos y no da el tiempo para cumplir con todos.

19) Tema energía eléctrica. ¿Están al día o cayeron en el circuito de mora por el elevado costo y la baja recaudación? ¿En cuánto subsidia la municipalidad a la empresa? ***RESPUESTA: Creemos que estamos casi al día, sólo se deberían dos últimas facturas. Había una deuda y la fuimos saldando. Desde el Municipio se aporta mucho dinero para insumos y de más necesidades económicas.

20) ¿Cuantas leturitas de medidores tienen y cuantos medidores hay? ¿Piensan seguir poniendo más medidores? ***RESPUESTA: Se colocaron alrededor de 4 mil medidores de agosto a noviembre del 2023, antes de las elecciones. Nosotros no tuvimos acceso a esa información, no se hicieron las actas de verificaciones de las instalaciones, algunos los altearon, lo que hicimos fue dar de alta para regularizarlos primero y ahora viene la etapa que sigue, normalizar las lecturas de los instalados para que abonen los consumos. En cuanto a LETURISTAS tenemos cuatro (4) para toda la ciudad, no dan abasto, tienen que ser muchas más personas realizando esa tarea. También hemos bajado el costo en personal.

21) En el tema movilidad se mejoró algo? Porque reparar se repara siempre. ¿Alquilan retro? *** RESPUESTA: El mantenimiento no se realizó durante muchísimos años, incorporamos vehículos nuevos, motos nuevas. Lo que tratamos es mantenerlas y que no se rompan.

22) Sobre el Acueducto Colonia Roca ¿Las válvulas de aire que permiten evitar que se rompan los caños cada cuanto las limpian o mantienen y quien se encarga de eso? ***RESPUESTA: No tienen mantenimiento. Las válvulas de aire, las que están, les falta un total mantenimiento desde hace mucho tiempo, algunas ya no están.

23) ¿Qué pasa con el agua en las escuelas? ¿Tienen algún reclamo de la calidad del agua? Sabemos que es prioridad del CGE. ***RSEPUESTA: No es competencia nuestra (EDOS) el estado de mantenimiento de las redes dentro de los establecimientos. Eso es competencia del Estado Provincial y específicamente del CGE. Cuando hay problemas se comunican con el EDOS y tratamos de colaborar, como siempre se ha colaborado.

Sin lugar a dudas que hay muchas más preguntas y repuestas sin realizar, pero entendemos que no fue intención de ninguna de las partes el no realizarlas. Si quedamos diríamos un poco satisfechos (ByN) por la importante reunión; sin mediar ningún tipo de presión o mala intenciones al preguntar y al responder por las partes involucradas. Si prevaleció la intención de esclarecer las inquietudes de la comunidad.

Ahora queda a nuestros seguidores opinar y/o sacar algunas consideraciones, las que seran por cuenta de cada uno. Ese fue nuestro humilde aporte para tratar de esclarecer los diferente temas en cuestion.

FUENTE: ByN