“Queremos reivindicar el sistema cooperativista y premiar el mérito”, dijo Azcué.



Se trata de la Cooperativa “El Triángulo”, que realiza tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad en el marco de las políticas de higiene urbana que lleva adelante el municipio.



Al respecto Azcué mencionó que “esta es la forma de trabajar que tenemos, así que quiero agradecerle a nuestro gobernador y al ministro Troncoso”. Detalló que “la Provincia brinda un subsidio a la cooperativa El Triángulo para que compren herramientas, para que puedan equiparse mejor y seguir creciendo”.



Referido al trabajo de la cooperativa en particular, el intendente expresó que “así como somos muy duros cuando vemos una falla o cuando vemos una falta, también nos gusta premiar el mérito porque queremos ser justos”.



Además, subrayó que “el servicio que prestan estas cooperativas de higiene urbana en la Municipalidad de Concordia, es esencial. Queremos reivindicar el sistema cooperativista, que ha sido un poco manoseado y devaluado durante mucho tiempo pero que es una gran herramienta. El cooperativismo bien utilizado fomenta además buenos valores, no solamente el trabajo sino también el esfuerzo y la solidaridad”.



ESPALDA CON ESPALDA



El ministro Manuel Troncoso recordó “el vínculo y la relación que tenemos, de estar siempre espalda con espalda con el intendente”. Añadió que “estos subsidios entendemos que no tienen que ser de subsistencia, tienen que ser subsidios que permitan que la cooperativa siga progresando, reinvierta el dinero y pueda adquirir nuevas herramientas, que le permitan permanentemente crecer”.

“Hay que ayudar al que se esfuerza, hay que ayudar al que ayuda y creo que esto es reciproco; así que espero que el subsidio les sirva para seguir en este camino” subrayó el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia.



Diego Gálvez, presidente de la Cooperativa El Triángulo agradeció a las autoridades que “nos abrieron las puertas. Nosotros damos trabajo a siete familias, que están con nosotros, desde hace ya nueve meses”, comentó.



Acompañó la entrega la senadora provincial Cielo Espejo.