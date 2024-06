SUSIDIOS A LA ENERGÍA:

Te recuerda que desde este miércoles, 26 de Junio, en el horario de 8 a 12 hs, en instalaciones del Centro de Convenciones –ex estación norte-, personal de la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica estarán disponibles para brindar asistencia en la confección de los formularios RASE.

Es muy importante que los usuarios que se encuentran en Nivel 2 por haber sido beneficiarios de la ex Tarifa Social y que no han completado el RASE lo realicen a la mayor brevedad (antes del 31/07/2024) a los fines de no perder el subsidio.

Si no se cumple con esta disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, pasarán automáticamente al nivel 1 (Altos ingresos) y tendrán un muy importante incremento de precios de la energía.

Requisitos para la inscripción:

- DNI

- Factura de luz y gas

- ⁠Número de cuil de los integrantes del hogar

- ⁠Conocer el ingreso de bolsillo de los integrantes del hogar mayores de 18 años

- ⁠Tener una dirección de correo electrónico

OBSERVACIÓN: el trámite lo puede realizar cada usuario de modo personal a través de internet ingresando a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/