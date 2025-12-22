Encuentro institucional entre la Bolsa de Cereales y Cámara Argentina de Feedlot

Durante la jornada se intercambiaron visiones sobre el nivel de actividad de los feedlots y se avanzó en la construcción de una agenda común enfocada en la competitividad sectorial.

Asimismo, el encuentro tuvo como objetivo profundizar el relacionamiento institucional, identificar sinergias de trabajo y brindar apoyo técnico, reafirmando el compromiso de cooperación para el desarrollo sostenible de la actividad.