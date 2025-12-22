PREGONANDO PREGONANDO

Encuentro institucional entre la Bolsa de Cereales y Cámara Argentina de Feedlot

La Bolsa de Cereales recibió a autoridades de la Cámara Argentina de Feedlot en un encuentro orientado a fortalecer la vinculación institucional entre ambas entidades.

Ayerpregonandopregonando

Durante la jornada se intercambiaron visiones sobre el nivel de actividad de los feedlots y se avanzó en la construcción de una agenda común enfocada en la competitividad sectorial.

Asimismo, el encuentro tuvo como objetivo profundizar el relacionamiento institucional, identificar sinergias de trabajo y brindar apoyo técnico, reafirmando el compromiso de cooperación para el desarrollo sostenible de la actividad.

Lo más visto
policia controla

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial : INFORMA

Olicia de E.R.
PolicialesAyer

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.