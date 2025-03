Parte II: el 24 de marzo, el Gobierno lanza otro video por "la memoria completa"

El Gobierno Nacional lanzará en la medianoche del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia un video reivindicando la llamada “memoria completa”, según pudo saber elDiarioAR. Desde que asumió, la administración de Javier Milei levantó la bandera contra el consenso que tuvieron todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia y llegó a llamar a los crímenes de lesa humanidad “excesos” en una “guerra”.

Los partidarios de la llamada “memoria completa” están en contra de los juicios a los genocidas de la dictadura, o piden que se los ponga en igualdad de condiciones a los militantes de agrupaciones armadas. Además de la batalla retórica, el gobierno libertario recortó presupuestos, eliminó organismos e impulsó despidos en la Secretaría de Derechos Humanos.

El año pasado, el primero de la administración Milei, las cuentas oficiales de redes sociales publicaron una pieza audiovisual de unos 13 minutos en la que se cuestionaba que durante la dictadura haya habido 30.000 desaparecidos, como aseguran los organismos de derechos humanos. Aquella producción contó con las voces del Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex montonero Luis Labraña y María Fernanda Viola, la hija del ex capitán Humberto Viola, que fue asesinado en 1974 en un ataque del Ejercito Revolucionario del Pueblo.

Como en aquella ocasión, la edición 2025 también contará con la dirección del cineasta oficial, Santiago Oría. Aunque anunciado con bombos y platillos, aquel primer video no tuvo mayor repercusión en redes sociales. Quizás por eso, la secuela sumará una locación clave: según fuentes con conocimiento del tema, Oría filmó “algunas poquitas imágenes” en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de exterminio de la dictadura y donde hoy funciona un sitio de memoria. A pesar de los múltiples despidos de trabajadores del predio y el discurso oficial contrario a los organismos de derechos humanos, según pudo saber elDiarioAR, no hubo ningún problema entre los equipos de filmación gubernametales y los empleados.

Pero no solo se agregó una nueva ubicación. Si bien el contenido del video se guarda bajo siete llaves y no se filtraron, como sí sucedió el año pasado, los nombres de los entrevistados, elDiarioAR pudo saber que la secuela de este año contará con un elenco 100% nuevo y que no se repetirá ninguno de los miembros del reparto del video del 2024. Y, también, que el tiempo que se le dedicó a la producción fue mayor que el anterior.

El primer video, Yofre dijo que la historia se contó que los organismos de derechos humanos fabricaron su versión “por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero”. Labraña dijo haber sido el inventor de la cifra de 30.000 desparecidos, aunque documentos desclasificados en 2006 revelaron que los militares habían desaparecido o asesinado a cerca de 22.000 personas entre 1975 y 1978, cinco años antes del final de la dictadura.

Viola pidió que se elabore un listado de “víctimas de terrorismo” hasta alcanzar la “memoria, la verdad y la justicia”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente miembro de la familia militar y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, incluso en el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según afirman cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video y tampoco metió mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.

“El discurso de memoria completa lo aportó Victoria durante el desarrollo previo a la llegada al poder”, afirman cerca de la vicepresidenta.