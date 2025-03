Carta abierta al Intendente Fco. Azcue

Señor intendente (Francisco) Azcue deje de andar con su acordeón y póngase a trabajar.

Concordia necesita de un intendente capaz, no como usted que no trabaja, debe trabajar en todas sus áreas especialmente en discapacidad.

Usted tiene que recorrer los barrios, especialmente La Bianca un barrio especial, para nosotros que no tenemos agua o se nos corta permanentemente en horarios picos.

Tiene que recorrer todo el barrio y ver las necesidades de los vecinos.

Por último, debe reconocer que está todo muy mal (aqui), la inseguridad en la Bianca, acuciante, tienen que poner más policías en las calles, cada día es más inseguro para todos.

Y que no siga siendo tierra de nadie, hay lugares, (espacios verdes), que no se pueden transitar porque están usurpados. Y lo peor esta usurpado por gente que no vive en el Barrio pero que lucran con esos espacios que son de todos.