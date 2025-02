Regreso el Box al Víctor Opel, pero Cirola proponía y el cielo disponía

Buen marco de público, estaban programadas diez peleas para que se disputaran arriba del ring del Víctor Opel, pero San Pedro dijo basta, se van a casa y largo una tormenta, una copiosa lluvia que no quedo ni el loro, (no, nos referimos a Garramone ex vecino del Victor Opel) por lo que se dio por terminada la noche, una lástima otra vez será.

Dos lindas peleas se llevaron a cabo y una brillante exhibición;

1) Pelea de Facundo Garamendy (gpp) a Ismael Meza

2) Empataron Benjamín Pedrozo y Javier Aguirre

Muy buena exhibición de Aixa Ríos, que fue la admiración de la corta velada boxística. Mostro gran concentración y condiciones, que Escopeta Ruiz está cultivando en su gimnasio, una niña que se perfila con grandes condiciones para un largo futuro con los puños.

Fuente: ByN Fotos ByN