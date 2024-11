El último caso fue la abrupta salida de Diana Mondino de Cancillería. Pero el mismo modus operandi lo sufrieron funcionarios de menor rango como Julio Garro, ministros como Guillermo Ferraro, asesores ad honorem como Fausto Spotorno, o secretarios como Fernando Vilela.

Lo concreto es que la expulsión de Mondino, sumada a una advertencia de "purga" en Cancillería con un mensaje macartista, dejó a muchos en extrema tensión. El Gobierno comunicó que "iniciará una auditoría del personal de carrera de Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad".

Guillermo Francos justificó la salida de Diana Mondino de Cancillería: "A Milei le molestó enterarse por terceros"

Este mensaje puso a distintos funcionarios en la mira. Uno de ellos que tiene oficina en el Palacio San Martín lo relató así a PERFIL: "Ayer (por el jueves) estábamos mirando los tuits de compañeros de trabajo que quizás habían hecho algún chiste de (Javier) Milei en 2017 o 2018 cuando iba a Intratables. Empezamos a mandarlo para que lo borraran".

"Hay mucho miedo por viejos comentarios de redes sociales o alguna opinión contraria a lo que plantean ahora desde Rosada. Todo es motivo para que te echen o te dejen sin tareas", agregó la misma fuente.

Gordo Dan y el pedido de funcionarios "amigos"

En simultáneo a esas limpiezas de prontuario, este jueves se viralizaba el momento en el que el "Gordo Dan", uno de los ideólogos digitales de La Libertad Avanza, pidió priorizar a los "propios" y los "amigos" en el ingreso a cargos del Estado. "Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, que literalmente son comunistas", afirmó Daniel Parisini.

"No se ha logrado todavía barrer o echar para poner a los propios", admitió el militante digital y streamer libertario. "Hay que poner a los propios (...) amigos, conocidos, que están con la ideología adecuada, que te dan la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea que implica no traicionar la ideología del Presidente", continuó Parisini.

En el Senado muchos recuerdan que Francisco Paoltroni tuvo que irse del bloque libertario por plantear disidencias. "La única que puede salir del libreto es la vice acá, Victoria Villarruel. Pero solo porque no la pueden echar de su cargo. Ya la destrataron y le avisaron que no tendrá más lugar en el espacio, pero como llegó con la fórmula presidencial solo pueden ningunearla o mandarle a Lemoine a criticarla. Pero nada más".

"Le tendieron la emboscada"

Las "purgas" comenzaron mucho antes, según consideró, en diálogo con PERFIL, un exministro que está en el lote de los desterrados: "Muchas veces te liman desde Economía y te van quitando poder. Luego buscan una excusa. No importa cual. Un tuit, un audio o una decisión administrativa. Cuando deciden sacarte te tiran un sinfín de aprietes en redes sociales que llegan a vos o a tu familia. Y ahí ya estás afuera".

Ante la respuesta oficial de que echaron a Mondino por haber votado en contra de los planteos de Milei, este exministro sentenció: "No hay manera que no haya pasado por Rosada ese tema. Le tendieron la emboscada. Igual ella es diputada, podría volver ahí. Si tiene dignidad que no lo haga", concluyó.

RI/ff